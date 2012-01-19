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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۱۵

هفته بیست و یکم لیگ برتر/

تراکتورسازی به یکقدمی صدرجدول رسید/ ذوب آهن از سد فولاد گذشت

تراکتورسازی به یکقدمی صدرجدول رسید/ ذوب آهن از سد فولاد گذشت

روز نخست از هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور با پیروزی تیم‌های تراکتورسازی تبریز و ذوب آهن اصفهان پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* تراکتورسازی تبریز 3 - داماش گیلان یک
گل‌ها: فرزاد حاتمی (34)، رودریگو توسی (45) و فلاویو لوپز (82) برای تراکتورسازی و محمد غلامی (30) برای داماش

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* فجرسپاسی شیراز 2 - استقلال یک
گل‌ها: مهدی رجب‌زاده (10 - پنالتی و 85) برای فجرسپاسی و مجتبی جباری (20 - پنالتی) برای استقلال

* مس کرمان 2 - صنعت نفت آبادان 2
گل‌ها: آرارات آراکلیان (85) و احمد حسن‌زاده (90) برای مس کرمان و لئون پاچاچیان (45) و فونیکه سی (86) برای مس کرمان

* فولادخوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان یک
گل: ایگور کاسترو (83)

جدول رده بندی لیگ برتر:
1- استقلال تهران 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)
2- تراکتورسازی تبریز 39 امتیاز (یک بازی بیشتر)
3- نفت تهران 36 امتیاز - تفاضل گل 6+
4- صبای قم 36 امتیاز - تفاضل گل 6+
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16- شاهین بوشهر 21 امتیاز (یک بازی بیشتر)
17- راه آهن شهرری 19 امتیاز
18- مس سرچشمه 14 امتیاز

-  برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
جمعه - 30/10/90
* راه آهن شهرری - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
* سایپای البرز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* پرسپولیس - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

کد مطلب 1513687

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