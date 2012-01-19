تراکتورسازی به یکقدمی صدرجدول رسید/ ذوب آهن از سد فولاد گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که در پایان این دیدارها نتایج زیر رقم خورد:

* تراکتورسازی تبریز 3 - داماش گیلان یک

گل‌ها: فرزاد حاتمی (34)، رودریگو توسی (45) و فلاویو لوپز (82) برای تراکتورسازی و محمد غلامی (30) برای داماش

* ملوان بندرانزلی صفر - شاهین بوشهر صفر

* فجرسپاسی شیراز 2 - استقلال یک

گل‌ها: مهدی رجب‌زاده (10 - پنالتی و 85) برای فجرسپاسی و مجتبی جباری (20 - پنالتی) برای استقلال

* مس کرمان 2 - صنعت نفت آبادان 2

گل‌ها: آرارات آراکلیان (85) و احمد حسن‌زاده (90) برای مس کرمان و لئون پاچاچیان (45) و فونیکه سی (86) برای مس کرمان

* فولادخوزستان صفر - ذوب آهن اصفهان یک

گل: ایگور کاسترو (83)

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- استقلال تهران 40 امتیاز (یک بازی بیشتر)

2- تراکتورسازی تبریز 39 امتیاز (یک بازی بیشتر)

3- نفت تهران 36 امتیاز - تفاضل گل 6+

4- صبای قم 36 امتیاز - تفاضل گل 6+

---------------------------------------------------------------

16- شاهین بوشهر 21 امتیاز (یک بازی بیشتر)

17- راه آهن شهرری 19 امتیاز

18- مس سرچشمه 14 امتیاز

- برنامه ادامه دیدارهای هفته بیست و یکم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

جمعه - 30/10/90

* راه آهن شهرری - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* سپاهان اصفهان - شهرداری تبریز، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر

* سایپای البرز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* پرسپولیس - مس سرچشمه کرمان، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران