کودکان مهدهای البرز تحت معاینه دندانپزشکی قرار می گیرند

دکتر فرزانه خاکی صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تفاهم نامه با هدف بهبود سلامت دهان و دندان کودکان مهدهای کودک استان البرز اجرا می شود که در این طرح سه موضوع آموزش، افزایش مقاومت دندانها و درمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



خاکی صدیق موارد اجرایی این طرح را شامل آموزش مجریان طرح در مهدهای کودک شهری و روستایی، ارائه روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان با استفاده از وارنیش فلوراید تراپی و مسواک انگشتی، انتقال آموزشها توسط مربیان به کودکان و والدین، انجام معاینات غربالگری دهان و دندان، تهییه شناسنامه سلامت دهان و دندان کودکان برشمرد.

وی با بیان اینکه پیشگیری از پوسیدگی دندان ها در کودکان یکی از اهداف مهم در برنامه های ارتقاء سلامت دهان و دندان است، تصریح کرد: چون وارنیش فلوراید می تواند برای مدت طولانی فلوراید آزاد کند، می تواند نقش مهمی در کاهش پوسیدگی دندان داشته باشد.

خاکی صدیق یادآور شد: بر اساس مطالعات کلینیکی، وارنیش فلوراید روشی بی خطر و بسیار موثر در پیشگیری از پوسیدگی است که باعث کاهش 25 تا 75 درصدی پوسیدگی در دندان ها می شود.



وی ادامه داد: وارنیش فلوراید به طور اولیه به عنوان یک ماده پیشگیری از پوسیدگی در کودکان و افرادی که دارای ریسک بالای پوسیدگی دندانی هستند به کار می رود و بیشترین تاثیر را در گروه سنی 6-3 سال دارد.

معاون امور اجتماعی بهزیستی البرز با اشاره به فعالیت 243 مهدکودک در استان البرز، از اجرای رایگان این طرح در مهدکودکهای روستایی و مناطق محروم خبر داد.

به گفته خاکی صدیق، این تفاهم نامه با هدف بهبود سلامت دهان و دندان کودکان مهدهای کودک بهزیستی استان البرز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی برای اولین بار در سطح استان البرز به امضا رسید.