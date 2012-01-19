زور استقلال بازهم به تیم هفدهم جدول نرسید/ پنجمین شکست آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین هفته از مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه با برگزاری پنج دیدار آغاز شد که یکی از آنها دیدار فجرسپاسی شیراز - استقلال تهران بود. این دیدار که در ورزشگاه مملو از تماشاگر حافظیه شیراز برگزار شد در پایان به برتری 2 بریک فجرسپاسی شیراز انجامید.

استقلال به دنبال شکست هفته گذشته مقابل مس کرمان با اندیشه پیروزی به خانه فجرسپاسی آمده بود اما حداقل در نیمه اول چهره یک تیم پیروز و برنده را نداشت. استقلال که در دقایق ابتدای با حملات پردامنه تیم فجرسپاسی غافلگیر شده بود، خیلی زود در دقیقه 10 توسط مهدی رجب‌زاده از روی نقطه پنالتی گل اول را دریافت کرد. پنالتی پس از آن حادث شد که کیانوش رحمتی درون محوطه جریمه استقلال محمدمهدی نظری را با خطا متوقف کرد.

10 دقیقه پس از به ثمر رسیدن این گل و در شرایطی که استقلال برای زدن گل طرح و برنامه‌ای نداشت، اسماعیل شریفات مدافع تیم فجرسپاسی را وادار به ارتکاب خطای پنالتی کرد که این ضربه را جباری به تور دروازه زردپوشان شیرازی چسباند. پس از این گل جریان بازی تغییر آنچنانی نکرد و نیمه اول با نتیجه تساوی یک بریک به اتمام رسید.

در نیمه دوم اما ورق برگشت و استقلال توپ و میدان را در اختیار گرفت. حملات استقلال هرلحظه بیشتر و بیشتر می‌شد و فجرسپاسی با رضایت از آنچه در بازی رقم خورده بود، دفاع می‌کرد. صرفنظر از آنچه در جریان بازی می‌گذشت، دو نکته حائز اهمیت بود، نخست پرتاب اشیای مختلف به داخل زمین از سوی تماشاگران به ویژه هواداران منتسب به تیم شیرازی و مهمتر از آن کیفیت نازل چمن ورزشگاه حافظیه شیراز که قرار است تا چندی دیگر میزبان فینال جام حذفی باشد.

براساس این گزارش، در شرایطی که استقلال از حملات خود استفاده نکرد، این تیم فجرسپاسی بود که در دقیقه 85 توسط مهدی رجب‌زاده گل دوم را به ثمر رساند. کاپیتان فجرسپاسی این بار با شوتی محکم از پشت محومطه جریمه تور دروازه استقلال را برای مرتبه دوم به لرزه درآورد و تیمش را با نتیجه 2 بر یک پیش انداخت. در پایان این تیم فجرسپاسی بود که با برد 2 بریک زمین را ترک کرد و پنجمین شکست فصل را به آبی پوشان تحمیل کرد. فجرسپاسی تا پیش از این بازی رتبه هفدهم جدول را در اختیار داشت، استقلال هفته گذشته نیز به مس کرمان باخته بود که رتبه هفدهم جدول را از آن خود کرده بود.

قضاوت دیدار فجرسپاسی شیراز - استقلال برعهده احمد صالحی بود. او در این بازی به مهدی رجب زاده از تیم فجرسپاسی و مهدی امیرآبادی و پژمان منتظری از تیم استقلال کارت زرد نشان داد.