دانشگاه مازندران میزبان همایش"دین، دانشگاه و علوم انسانی" شد

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف برگزاری این همایش افزود: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جامعه اسلامی مرکز تربیت نیروی انسانی هستند، اگر دانشگاه پایه و محور نیروی انسانی قرار گیرد پس اهداف، محتوا و روشهای نیروی انسانی یک موضوع مهم و اساسی خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه های آموزشی دانشگاهها شکل خواهد گرفت و بر اساس برنامه های آموزشی دانشگاه بوده که نیروی انسانی مورد نیاز جامعه تربیت و تحویل بازار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داده خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: برای برنامه ریزی آموزشی باید صافی هایی وجود داشته باشد تا نقص کمتری در آنها مشاهد شود و این صافی ها در مباحث مربوط به برنامه ریزی تحت عنوان صافی فلسفه مدنظر برنامه ریزان قرار می گیرد.

عضو علمی نخستین همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی گفت: از جمله مباحث نظری و فکری که دامنگیر بسیاری از جوامع اسلامی شده که موجب مختل شدن برنامه ریزی های آموزشی آنها شده عدم رجوع به تفکر و عقل در فرایند تربیت است.

وی افزود: اگر دانشگاه محور تربیت است پس باید تربیت و رشد عقلی جز لاینفک تربیت، در برنامه های آموزشی دانشگاه قرار گیرد، دین اسلام که پایه و اساس آن بر تعقل و تفکر نهاده شده، می تواند گره کور بسیاری از مسایل مربوط به تربیت نیروی انسانی را برطرف کند.