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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

صالحی عمران در گفتگو با مهر:

دانشگاه مازندران میزبان همایش"دین، دانشگاه و علوم انسانی" شد

دانشگاه مازندران میزبان همایش"دین، دانشگاه و علوم انسانی" شد

بابلسر - خبرگزاری مهر: عضو علمی نخستین همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی گفت: دانشگاه مازندران میزبان نخستین همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی شد.

ابراهیم صالحی عمران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف برگزاری این همایش افزود: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در جامعه اسلامی مرکز تربیت نیروی انسانی هستند، اگر دانشگاه پایه و محور نیروی انسانی قرار گیرد پس اهداف، محتوا و روشهای نیروی انسانی یک موضوع مهم و اساسی  خواهد بود.

وی ادامه داد: برنامه های آموزشی دانشگاهها شکل خواهد گرفت و بر اساس برنامه های آموزشی دانشگاه بوده که نیروی انسانی مورد نیاز جامعه تربیت و تحویل بازار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داده خواهد شد.

صالحی تصریح کرد: برای  برنامه ریزی آموزشی باید  صافی هایی وجود داشته باشد تا نقص کمتری در آنها مشاهد شود و این صافی ها در مباحث مربوط  به برنامه ریزی تحت عنوان صافی فلسفه مدنظر برنامه ریزان قرار می گیرد.

عضو علمی نخستین همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی گفت: از جمله مباحث نظری و فکری که دامنگیر بسیاری از جوامع اسلامی شده که موجب مختل شدن  برنامه ریزی های آموزشی آنها شده عدم رجوع  به تفکر و عقل در فرایند تربیت است.

وی افزود: اگر دانشگاه محور تربیت است پس باید تربیت و رشد عقلی جز لاینفک تربیت، در برنامه های آموزشی دانشگاه  قرار گیرد، دین اسلام که پایه و اساس آن بر تعقل و تفکر نهاده شده، می تواند گره کور بسیاری از مسایل  مربوط به تربیت نیروی انسانی  را برطرف کند.

کد مطلب 1513693

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