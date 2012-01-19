نیروهای هلال احمر گیلان به آماده باش در آمدند

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با انفجار درایستگاه تقویت فشار گاز در منطقه لاکان شهر رشت و اعلام خبر این حادثه با مرکز مدیریت اطلاع رسانی حوادث بلافاصله تیمهای امدادی، عملیاتی، مدیریت و پشتیبانی جمعیت هلال احمر گیلان متشکل از 41 نفر از نیروهای امداد و نجات در قالب هفت تیم به همراه تجهیزات کامل امداد و نجات شامل آمبولانس های پیشرفته، خودرو نجات و سگهای تجسس در محل حادثه حضور یافتند و آماده امدادرسانی به مصدومان حادثه هستند.

وی همچنین ادامه داد: تاکنون 350 نفر از کارکنان نیروی انتظامی گیلان با شرکت در 9 دوره آموزشی امداد و کمک های اولیه 35 ساعته جمعیت هلال احمر در سراسر شهرستانها، مباحث آموزشی مربوط به شناخت حوادث و نحوه امداد رسانی به مصدومان حوادث را به صورت تئوری و عملی توسط مربیان امداد و نجات استان فرا گرفتند.

مدیرعامل هلال احمر گیلان گفت: به تمامی شرکت کنندگان در دوره آموزشی در صورت موفقیت در آزمون و کسب امتیاز مربوطه، گواهی پایان دوره اعطا می شود.

وی افزود: با توجه به اعلام نیازمندی، برگزاری دوره آموزشی ویژه کارکنان نیروی انتظامی تا پایان سال همچنان ادامه خواهد داشت.

برگزاری مسابقات قرآنی در جمعیت هلال احمر گیلان

محمدی همچنین گفت: با هدف توسعه و ترویج فرهنگ و معارف قرآنی، تحقیق در مفاهیم والا و ارزشمند این کتاب مقدس، آشنایی و انس بیشتر جوانان با قرآن نخستین دوره مسابقات قرآنی حوزه نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر استان مرحله دوم با حضور 16 نفر از برگزیده گان شعب جمعیت هلال احمر با حضور داوران برجسته استانی برگزار شد.

وی افزود: برگزیدگان در رشته های حفظ، ترتیل، ترجمه و تفسیر قرآن کریم با هم به رقابت پرداختند که در پایان مسابقات به ترتیب هاجر امینی امام، سیما جهانی، گیتی اسماعیل زاده، بتول امینی و مظاهر وحیدی برگزیده شدند که جوایزی به رسم یاد بود با آنان اهدا شد.

مدیرعامل هلال احمر گیلان یادآورشد: این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و کشوری برگزار می شود و مرحله اول این مسابقات آذرماه امسال در شعب جمعیت استان برگزار شد و پنج نفر برگزیده استانی در مرحله کشوری با یکدیگر به رقابت می پردازند.