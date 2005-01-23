به گزارش خبرگزاري مهر، وزير اوقاف وامور ديني اردن تاكيد كرد: دشمنان اسلام مايل نيستند آرمان رهبر عالي جمهوري اسلامي ايران در ايجاد وحدت ميان مسلمانان تحقق پيدا كند.

احمد الهليل درگفتگو با شبكه العالم گفت : دشمنان همواره تلاش مي كنند روابط برادرانه ميان كشورهاي اسلامي را تيره كنند بويژه با ايران كه به مثابه چشم بيدار و روشنگر آن تلقي مي شود.



وي با اشاره به تلاش مستمر اردن براي نزديك شدن به جمهوري اسلامي ايران افزود: اردن براي رهبر،‌دولت و ملت ايران ارج و احترام فراواني قائل است.

وزير اوقاف و امور ديني اردن در ادامه اظهارات خود ضمن تاكيد بر عمق روابط ميان دو كشور گفت : سفر سال گذشته شاه اردن به ايران و ديدارش با رهبر عالي جمهوري اسلامي ايران و رئيس جمهوري وديگر رهبران ديني وسياسي ايران دليل قاطعي بر علاقه مندي شديد اردن به لزوم برقراري روابط وتحكيم آن ميان دو كشور برادر است.



وزير اردني هيچ اشاره اي به علت اظهارات خصمانه و اتهامات بي پايه واساس عبدالله دوم عليه جمهوري اسلامي ايران مبني بر دخالت درامور داخلي عراق و تلاش براي تشكيل هلال شيعي در منطقه نكرد و اينكه چنين اظهارات غير مسئولانه چگونه با اظهارات اين وزير اردني مبني بر علاقه مندي امان به گسترش روابط با تهران همخواني دارد.