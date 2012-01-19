یزد در تولید تخم مرغ به خودکفایی رسید

حسین محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با ایجاد واحدهای مرغ تخم گذار و افزایش تولید تخم مرغ به بالندگی در سطح رقابتی رسیده ایم.

وی افزود: علاوه بر افزایش تولید تخم مرغ و رسیدن استان به مرحله خودکفایی، سلامت مرغهای تخم گذار نیز تضمین می شود و هیچکدام از مرغهای تخم گذار از نظر بیماری با مشکلی روبرو نیستند.

مدیر امور طیور سازمان جهاد کشاورزی استان یزد عنوان کرد: در کنار تولید تخم مرغ از نظر تولید مرغ گوشتی نیز در استان به سطح بسیار مطلوبی دست یافته ایم و مرغ گوشتی استان یزد با بهترین کیفیت تولیدی به شهرهای بزرگ و همجوار استان صادر می شود.

محمدزاده با اشاره به استقبال مرغداران از سیستم تهویه اتوماسیون تاکید کرد: 31 واحد برای دریافت تسهیلات اقدام کرده اند که امیدواریم در سال آینده با توجه به پیشرفت کار تهویه اتوماسیون مرغداری ها، سایرین نیز برای دریافت تسهیلات ویژه اقدام کنند تا این سیستم به سرعت در همه مرغداری ها راه اندازی شود.