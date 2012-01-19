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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۳۲

در کرمانشاه/

طرح ملی"نگرشی دیگر به نماز و قرآن" برگزار شد

طرح ملی"نگرشی دیگر به نماز و قرآن" برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: طرح ملی تربیت استاد قرآن "با نگرشی دیگر به نماز و قرآن" دی‌ ماه جاری در محل مؤسسه اعجاز قرآن کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا صندوقی مسئول برگزاری دوره نگرشی دیگر به نماز و قرآن، گفت: این طرح قرآنی ویژه دارندگان مدرک کارشناسی الهیات و رشته‌های حوزوی است و کسانی که سابقه تدریس دارند نیز می توانند در آن شرکت کنند.

مدیر مسئول موسسه اعجازالقرآن کرمانشاه، از دیگر شرایط ورود به این طرح را داشتن حداقل 25 و حداکثر 40 سال سن ذکر و تاکید کرد: ثبت نام این دوره قرآنی در حال انجام است.

وی با تاکید براینکه برای برگزاری این دوره قرآنی از اساتید برجسته دعوت شده، گفت: اساتیدی از خراسان رضوی در بخش‌های متفاوت به ارایه آموزه‌های دینی و قرآنی می پردازند.

صندوقی در پایان با اشاره به اینکه این دوره از 27 تا 30 دی برگزار شد، افزود: علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر از نحوه برگزاری این طرح قرآنی می‌توانند به مؤسسه اعجاز قرآن در خیابان آیت‌الله جلیلی مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1513706

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