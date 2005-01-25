آيا جريانات پشت پرده ، ملي پوشان وزنه برداري را دربرابرفدراسيون قرارداد؟

ما ازديدگاه خود به موضوع مي پردازيم و اميدواريم دستگاه ورزش نيزبا نگاهي موشكافانه وعميق به تجزيه وتحليل اين بحث بپردازد تا پس ازاين شاهد تكرارچنين برنامه هايي نباشيم ويا اگربازهم تكرارشد به موقع وقاطعانه به مقابله با آن وعوامل بوجود آورنده آن پرداخت.

اين جنجال دقيقا پس ازآن آغازشد كه اسم بهمن زارع مربي تيم ملي وزنه برداري از اردوي بلغارستان خط خورد ومتعاقب آن وزنه برداران تيم ملي وآنهايي كه جزو بزرگترهاي تيم ملي محسوب مي شوند، درمقابل اين تصميم فدراسيون جبهه گرفتند وعلنا اعلام كردند:" اگربهمن زارع نباشد، ما نيزبه اردوي بلغارستان نخواهيم رفت."

فدراسيون وزنه برداري كه چنين تصميمي را اتخاذ كرده بود وبا شناختي كه ازروابط بهمن زارع با قهرمانان وزنه برداري داشت بايد عواقب آن را نيزدرنظرمي گرفت ومي دانست كه ممكن است چنين تبعاتي داشته باشد. فدراسيون ورييس آن اگر آينده نگرباشند وهمچنين ازاقتدارلازم برخوردارباشند، اولا چنين تصميمي را نمي گيرند وثانيا زماني كه تصميم گرفتند تا آخرپاي تصميم خود مي ايستند.

اما ازآنجا كه بايستي تابع اصول وضوابط بود، اعتقاد به شق دوم بحث داريم. يعني اينكه فدراسيون زمانيكه برنامه اي را اعلام كرد هرگزتحت فشار بازيكن با بازيكناني قرارنمي گيرد وكارش را تا آخرانجام مي دهد.

تصورمي رود علي مرادي رييس فدراسيون وزنه برداري دراين قضيه سياستمدارانه عمل نكرد وتا حدي ازاعتبارخود كاست. او بدعتي را بنياد نهاد كه ممكن است بازهم درورزش اين مملكت ازاين اتفاقات بيفتاد واين امربه سايرفدراسيونها هم تسري پيدا كند. اين درست كه طرفهاي درگيربا علي مرادي همگي جزو قهرمانان جهان والمپيك هستند وازاعتبارخود توانستند براي اعمال فشاربه فدراسيون نهايت استفاده را ببرند وفضا را به سود خود عوض كنند، اما اعتقاد ما بر اين است كه يك ورزشكارتحت هرشرايطي جايگاهش مشخص است و نمي تواند براي مربي، كادرفني وفدراسيون تعيين تكليف كند.

اگرچه ما ازعلي مرادي انتظارداشتيم كه با اقتداركامل درمقابل اين جريان ايستادگي مي كرد، اما نمي توان ازدستهاي پشت پرده اين بحران نيزبسادگي گذشت وبه افراد بالاتر ازمرادي اشاره نكرد كه پشت سروزنه برداران ايستادند وآنها را تحريك كردند.

وقتي رضا زاده در المپيك سيدني اعلام مي كند كه ايوانف را خودم دوباره به ايران بازمي گردانم وهمين اتفاق هم پس از المپيك مي افتد، پس بايد مطمئن بود كه رضازاده خود به تنهايي وارد اين عرصه نشده واوقطعا مورد حمايتهاي پنهان وآشكارديگران كه افراد بالاتري نسبت به علي مرادي هستند، قرارداشته ودارد.

حسين رضازاده همين كه گفته مي شود بحران بوجود آمده با كدخدامنشي علي كفاشيان به پايان رسيده، خيلي صريح مي گويد:" من خودم را براي بازيهاي كشورهاي اسلامي آماده مي كنم ونيازي نمي بينم كه با فدراسيون هماهنگي كنم!!"

اين تنها موضع رضازاده نيست. علي فلاحتي نژاد كه جرقه اول اختلاف بين وزنه برداران با علي مرادي ازناحيه وي آغازشد، درخصوص رفتن به اردوي بلغارستان چنين مي گويد:" شايد رفتيم. البته هنوز معلوم نيست، چه زماني به بلغارستان مي رويم. ولي هر روزكه وضعيت مناسب شد به بلغارستان خواهيم رفت."

اينجا اصلا بحث حمايت يا عدم حمايت وتاييد بهمن زارع مربي سازنده ومفيد تيم ملي وزنه برداري نيست وقصد حمايت ازرئيس فدراسيون وزنه برداري دركارنيست، اما اصل واساس قضيه مورد نظر است كه بنيان كاررا زيرسوال مي برد. اعتقاد مانيز براين است كه زارع كنار وزنه برداران باشد، زيرا او صلاحيت وكارايي خود را براي وزنه برداري به اثبات رسانده است. تا كسي ديگربخواهد بهمن زارع شود، سالها طول مي كشد. همانگونه كه براي داشتن يك رضازاده ديگربايستي سالها به انتظار نشست.

اما اتفاقي كه براي دفاع ازوي رخ داد يك اتفاق ناميمون براي ورزش ما بود واساس كاررا زيرسوال برده اين درست كه فعلا اختلافات بوجود آمده درفدراسيون وزنه برداري فروكش كرد وطرفين با هم آشتي كردند، اما اگربه سراغ علي مرادي برويد وتاكيد اورا براي سرمايه گذاري جوانان ببينيد، متوجه خواهيد شد كه مرادي ازاين وضعيت به هيچ عنوان راضي نيست واوبهرقيمتي كه شده سعي مي كند، درآينده چند وزنه بردارمدعي وجوان را بعنوان رقيب اصلي دركنارنامداران امروزوديروزقراردهد. وزنه برداران هم ته دلشان هنوزبا مرادي وفدراسيون نيست ويقينا اين آتشي كه فعلا زيرخاكسترپنهان شده يك روزي دوباره شعله ورخواهد شد كه ما اميدواريم چنين اتفاقي هيچ گاه نيفتد.

اما دستگاه ورزش وسياستهاي سازمان تربيت بدني بارديگر دراين گيرودارزيرسوال رفت وازوجهه خود كاست وبايد منتظراتفاقات مشابهي درسايرفدراسيونها باشد.