دشمنان درصدد تبدیل فرصت انتخابات به یک تهدید هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمدرضا عشقی در اردوی گزارش گیری مسئولان عقیدتی نظارت حوزه های تابعه ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) تصریح کرد: مهم ترین امر پیش روی نظام در زمان حاضر انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی است.

وی افزود: دشمنان داخلی و خارجی نظام با توجه به فتنه سال 88 درصدد تبدیل فرصت سرنوشت ساز انتخابات مجلس به یک تهدید برای نظام هستند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع)تصریح کرد: برگزاری انتخابات با درصد بالای مشارکت مردمی در طی 32 سال گذشته به عامل اقتدار نظام تبدیل شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در کرمانشاه عنوان داشت: ایشان از چندین ماه گذشته بحث اهمیت انتخابات را متذکر شدند و بر توجه بر جلوگیری از چالشی شدن انتخابات نیز تأکید کردند.

حضور حداکثری مهمترین ویژگی انتخابات آینده است

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) در ادامه حضور حدأکثری به همراه انتخاب آگاهانه را از دیگر مؤلفه های اساسی در انتخابات پیش روی مجلس برشمرد.

عشقی بیان داشت: با توجه به بروز بیداری اسلامی در منطقه و الگوگیری ملتهای مسلمان از انقلاب اسلامی ایران، دشمنان داخلی و خارجی درصدد هستند تا با ایجاد اختلال در انتخابات و در ادامه ناکارآمد نشان دادن نظام؛ جریانات انقلابی در کشورهای مسلمان را از الگوگیری از ایران منحرف کنند.

وی ادامه داد: طراحی دشمن در انتخابات پیش روی مجلس مطرح کردن اختلافات قومیتی، مطرح کردن بحث تقلب، ایجاد اغتشاش در شهرهای کوچک، کلان شهرها و در نهایت سرایت دادن آن به پایتخت است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) با بیان اینکه 60 درصد انرژی دنیا از طریق تنگه هرمز به سایر نقاط جهان مبادله می شود، یادآور شد: کشورهایی همچون ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا و اسپانیا به نفت ایران وابستگی کامل دارند.

عشقی تأکید کرد: در شرایط فعلی جهان تحریم نفت ایران توسط آمریکا جهانی نشده و در نهایت نیز این پروژه تحریم با شکست مواجه خواهد شد.

تنگه هرمز برگ برنده ایران در مقابل تهدیدات استکبار جهانی

وی افزود: در اختیار داشتن تنگه هرمز برگ برنده دیگری برای ایران در مقابل تهدیدات استکبار جهانی است ورزمایش ولایت 90 که توسط دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد پاسخ محکم و قاطعی به این تهدید آمریکا بود.

عشقی با اشاره به اینکه سوریه هم پیمان ایران بوده و همچون لبنان و فلسطین حامی مقاومت و در خط مقدم مبارزه با اسرائیل است، بیان کرد: درگیریهای ایجاد شده در سوریه با حمایت کشورهای غربی و سران کشورهای عرب ایجاد شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام علی (ع) تصریح کرد: جنبش جهانی وال استریت که در اعتراض به بحران مالی و بی عدالتی در کشورهای اروپایی و آمریکا ایجاد شده منجر به آگاهی بیش تر مردم جهان از سیاست های سرمایه داران و یا به اصطلاح همان یک درصد جامعه شده و جنبش وال استریت در صورت سرکوب شدن نیز در آینده نتایج خود را نشان خواهد داد.