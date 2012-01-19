ترورها برای منحرف کردن حواس مسئولان از اصل خدمتگزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده عصر پنجشنبه در جریان بازدید از روستاهای قره آغاج از توابع بخش مرکزی ارومیه در بین اهالی این روستا افزود: استکبار جهانی در طول سی سال انقلاب اسلامی نشان داده تمام تلاش خود را در جهت خدشه دار کردن خدمات مردمی انقلاب اسلامی به کار بسته این در حالی است که تجربه نشان داده تاکنون این توطئه ها نقش بر آب شده است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی با هدف کم کردن فاصله بین مردم و مسئولان صورت گرفته است اظهارداشت: از بین بردن فاصله های مردم و مسئولان یکی از دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

جلال زاده با اشاره به خدمات گاز رسانی به روستاهای استان بیان داشت: هم اکنون بالای 98 درصد از شهرهای استان از نعمت گاز بهره مند هستند وگاز رسانی به روستاهای استان با روند کند در حال اجراست.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه به سفر خود همراه با 25 مدیرکل دستگاههای اجرایی به 80 روستای استان در شهرستان های چایپاره، خوی، سلماس، مهاباد، نقده و پیرانشهر طی دور جدید سفرهای شهرستانی اشاره کرد و گفت: تامین اعتبار مصوبات این سفرها از دو طریق 270 میلیارد ریال اختصاص یافته به استان برای هزینه در سه بخش راه، آب و طرح هادی روستایی و همچنین بودجه فرهنگی استان که تاکنون 180 میلیارد ریال تخصیص یافته است صورت می گیرد.

وی ادامه داد: تاکنون بخش عمده ای از مصوبات این روستاها اجرایی شده و تا پایان سال نیز بخش دیگری از آنها اجرایی می شوند اما برخی دیگر از مصوبات به علت کارهای کارشناسی کمی زمان می برد به مرحله اجرا درآیند .

استاندار آذربایجان غربی امروز از هشت روستای استان بازدید و از نزدیک با مسایل و مشکلات این مناطق آشنا و همچنین دستورهای لازم برای رفع مشکلات اهالی این روستا را ارائه کرد.

جلال زاده در اولین حضور خود در جمع مردم روستاهای ایگدیر ، دارغالو و کشتیبان حضور یافت.

استاندار آذربایجان غربی در جمع اهالی این روستاها بر عدم احداث باغ ویلاهای متعدد در روستاهای ارومیه تاکید کرد و گفت: این باغ ویلاها چهر روستاها را تغییر می دهند و در این راستا باید مسئولان چاره اندیشی کنند.

وی در روستای ایگدیر با تاکید بر حفظ چهره ساده روستاها، کشاورزی و تولید را جزو جدایی ناپذیر روستاهای استان به ویژه شهرستان ارومیه عنوان کرد و گفت: نباید با تغییر چهره روستاها، زمینه تبدیل شدن روستائیان به مردمی مصرف گرا را فراهم کنیم.

وی توسعه عمرانی روستاها را امری مهم و ضروری دانست و اضافه کرد: می توان در کنار حفظ بافت سنتی روستاها اقدامات بسیار خوبی را در راستای رشد عمرانی روستاها به انجام رساند.

استاندار آذربایجان غربی در روستای دارغالو، 80 میلیون ریال برای ساماندهی کانالهای سطحی روستا ، 300 میلیون ریال برای احداث زمین ورزشی ، 100 میلیون ریال برای نوسازی تیرهای برق اعتبار اختصاص داده و دستورهای لازم را برای بررسی و مطالعات نوسازی مدرسه این روستا صادر کرد.

جلال زاده همچنین 300 میلیون ریال برای احداث زمین ورزشی ، 150 میلیون ریال برای بهسازی مسجد روستای ایگدیر اختصاص داد.

استاندار آذربایجان غربی با حضور در جمع مردم روستاهای تبت و قطورلار ارومیه حاضر شد و بیان داشت: روستاها از ظرفیت بالایی برای تولید و اشتغال برخوردارند و باید با تکیه بر این ظرفیت هااز مهاجرت آنان به شهرها کاست.

وی اضافه کرد: نتیجه مهاجرت روستاییان به شهرها، کاهش تولید و اشتغال در بین جوانان است که می توان با برنامه ریزی مناسب و حل مشکلات روستاییان ، آنها را به حضور موثر در روستاها تشویق کرد.

وی از حمایت مدیریت ارشد استان از طرح های کشاورزی روستانشینان خبر داد و گفت: در نظر داریم از طرح هایی که در حوزه های دامداری، راه اندازی گلخانه و طیور باشد به صورت جدی حمایت کنیم.

استاندار آذربایجان غربی این امر را گامی موثر در راستای حل مسائل و مشکلات اقتصادی روستاییان به ویژه در روستاهای کم برخوردار دانست و اظهار کرد: روستاییان باید با ایده پردازی مناسب و استفاده از پتانسیل های بالقوه روستایی استان سهم خود را در توسعه روستاها ایفا کنند.

جلال زاده همچنین بر ایمن سازی مدرسه و جمع آوری آبهای سطحی روستای تبت تاکید کرد و 100 میلیون تومان برای اجرای طرح هادی و 30 میلیون تومان بر ای احداث زمین ورزشی در این روستا اختصاص داد.

وی 50 میلیون ریال نیز برای کمک به باشگاه فرهنگی دختران قطورلار و 50 میلیون ریال دیگر برای اجرای برنامه های فرهنگی در پایگاه بسیج این روستا تخصیص داد.

استاندار آذربایجان غربی همچنین در سفر به روستای گوی تپه برای احداث سالن ورزشی این روستا خواستار مشخص شدن زمین این سالن شد تا اعتبار مربوط به ساخت آن تخصیص یابد.

روستای قره آغاج آخرین روستایی بود که از هیئت عالی استان پذیرایی کرد.

هیئت عالی استان در این سفر گاز رسانی در اوایل سال آینده، ایجاد سالن سرپوشیده ورزشی، ایجاد خانه عالم، آسفالت کردن مدرسه دخترانه، تخصیص 500 میلیون ریال برای بهسازی و مرمت مساجد، تخصیص 1450 میلیون ریال برای طرح هادی و 13میلیارد ریال برای انتقال آب از سد باراندوز به این روستا را مورد تصویب قرار داد.

در پایان این سفر استاندار آذربایجان غربی در بازدید خود از پایگاه انتظامی باراندوز با تقدیر از تلاش های پرسنل نیروی انتظامی در برقراری امنیت و آرامش در استان، برای احداث ساختمان پاسگاه قول مساعد داد.