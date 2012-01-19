کارگاه پوستر سازی نماز و نیایش در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سهیل دینوری با اشاره به برگزاری کارگاه پوستر سازی نماز و نیایش در کرمانشاه، گفت: این کارگاه یک روزه با حضور بیش از 30 نفر از هنرمندان گرافیست استان امروز در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی در حال برگزاری است.

رئیس اداره امور هنری استان کرمانشاه تصریح کرد: در این کارگاه توانمندسازی هنرمندان و جوانان علاقه مند به هنر گرافیک در راستای ارتقای سطح علمی و هنری آنان و همچنین ترویج فرهنگ غنی نماز و نیایش در نظر گرفته شده است.

دینوری با اشاره به اینکه در این کارگاه یک روزه هنرمندان به طراحی ایده خود می پردازند، گفت: طرح های پوستر با موضوع نماز و نیایش روز (چهار بهمن) توسط داوران دائری و بررسی می شود.

وی تاکید کرد: این کارگاه اهدافی چون تشویق و ترغیب هنرمندان و ارتقای سطح فرهنگ و بینش هنری برای اعتلای جایگاه والای نماز و نیایش، گسترش فرهنگ نماز و نمازخوانی، تقویت مبانی فرهنگ عمومی مبتنی بر باورها و ارزش‌های دینی و به کارگیری ابزارهای هنری، ارایه آفرینش‌های جذاب در حیطه موضوعات دینی و پرداختن به امر معنوی نماز و نیایش به منزله یکی از جلوه‌های بی‌بدیل روحی انسان را دنبال می‌کند.

در پایان این کارگاه آموزشی به شش نفر از صاحبان آثار برتر جوایزی اهدا می شود.

