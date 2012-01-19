جشنواره تاریخ شفاهی انقلاب در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی متوسلین ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر افزود: جشنواره تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی با همکاری جهاد دانشگاهی و اساتید گروه تاریخ و مدیریت دانشگاه زنجان در ایام دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری ادامه داد: تاکنون جلساتی با حضور اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران به منظور طراحی برنامه‌های جدید برگزار شده که پیشنهاد برگزاری جشنواره‌ای با عنوان گتاریخ شفاهی انقلاب" از سوی جهاددانشگاهی زنجان از جمله خروجی‌های این جلسات است.

متوسلین با بیان اینکه تطبیق اجرای برنامه‌های کمیته‌های مختلف با عناوین انتخاب شده برای ایام دهه فجر از وظایف کمیته طرح و برنامه است، افزود: در این کمیته نحوه عملکرد کمیته‌ها و انطباق آن با برنامه‌های ابلاغ شده به آنان بررسی خواهد شد.