جشنواره تاریخ شفاهی انقلاب در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، موسی متوسلین ظهر پنجشنبه در ستاد دهه فجر افزود: جشنواره تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی با همکاری جهاد دانشگاهی و اساتید گروه تاریخ و مدیریت دانشگاه زنجان در ایام دهه فجر برگزار می شود.
مدیرکل امور اجتماعی استانداری ادامه داد: تاکنون جلساتی با حضور اساتید دانشگاه و صاحبنظران به منظور طراحی برنامههای جدید برگزار شده که پیشنهاد برگزاری جشنوارهای با عنوان گتاریخ شفاهی انقلاب" از سوی جهاددانشگاهی زنجان از جمله خروجیهای این جلسات است.
متوسلین با بیان اینکه تطبیق اجرای برنامههای کمیتههای مختلف با عناوین انتخاب شده برای ایام دهه فجر از وظایف کمیته طرح و برنامه است، افزود: در این کمیته نحوه عملکرد کمیتهها و انطباق آن با برنامههای ابلاغ شده به آنان بررسی خواهد شد.
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای علمی فرهنگی و هنری زنان زنجان در محل رختشویخانه برپایی کرسیهای آزاداندیشی دختران جوان استان، کلنگزنی مجموعه ورزشی اختصاصی بانوان توسط وزیر ورزش و جوانان، برگزاری مسابقات قرآنی در مناطق روستایی، نواختن زنگ انقلاب در همه مدارس استان، برپایی نشستهای ویژه با موضوع انقلاب و با حضور اساتید اعزامی از قم و تهران و همچنین نصب سه طاق نصرت در سه نقطه از شهر زنجان از جمله برنامههای پیشنهادی کمیتههای 21 گانه ستاد دهه فجر در این جلسه بود.
نظر شما