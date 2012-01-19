منافقین اهرم فشار علیه عراق هستند/ مدافعان منافقین اهداف خاص دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "جواد الهشیلی" گفت: کشورهایی که از گروهک منافقین حمایت می کنند به جای اینکه از عراق بخواهند مدت بیشتری آنها را تحمل کند خود پذیرای آنان باشند.

وی افزود: کشورهایی که ادعای حمایت از این گروهک به دلایل انسانی را دارند اهداف دیگری را دنبال می کنند. آنها قصد دارند که از این گروهک برای اجرای طرحهای خود و به عنوان اهرم فشار علیه عراق بهره برداری کنند.

عضو ائتلاف ملی عراق بیان کرد: جای بسی شگفتی است که برخی کشورهایی که از عراق می خواهند گروهک منافقین را خاک خود نگه دارد اقدامات ضد بشری علیه پناهندگان به ویژه عراقی ها انجام می دهند.

خاطرنشان می شود اخیرا اعلام شد که 326 نفر از منافقین از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی منتقل خواهند شد. گروهک تروریستی منافقین از دهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد) را به عنوان مقر خود برگزید.

گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.