25 مورد وقف جدید در کرمانشاه ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام اسماعیل حسینی مقدم گفت: احداث ساختمان 9 امامزاده در استان از محل اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی در دست اقدام است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه افزود: بیش از 36هزار رقبه استانی در سامانه ثبت اطلاعات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور ثبت شده که دسترسی به اطلاعات آنها به صورت لحظهای میسر است.
حجت الاسلام حسینی مقدم تاکید کرد: امسال در استان کرمانشاه 25 مورد وقف جدید شامل ساختمان، باغ و زمین داشتیم.
حسینیمقدم یکی از محورهای اساسی در بحث بقاع متبرکه را ترویج هر بیشتر مسائل فرهنگی بیان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات بسیار خوبی انجام شده است.
وی تصریح کرد: ترمیم و احداث اماکن جدید در امامزاده احمدبن اسحاق و دیگر امامزادگان استان در شهرستانهای سنقر و کنگاور از جمله اقدامات صورت گرفته است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از انجام کارهای عمرانی در 17 امامزاده با مساحتی بالغ بر پنج هزار متر مربع خبر داد.
وی گفت: احداث ساختمان 9 امامزاده در استان از محل اعتبارات دولتی و کمکهای مردمی در دست اقدام است که امامزاده ابراهیم طاقبستان از جمله آنهاست و اگر موانع رفع شود روند کار سرعت میگیرد.
وی تاکید کرد: در بخش مسابقات قرآنی برنامههای جدیدی را با همکاری آموزش و پرورش انجام دادیم که 40هزار نفر در این مسابقات شرکت کردند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه در پایان به برگزاری کنگره امام رضا (ع) در 10 بهمنماه اشاره کرد و افزود: از دیگر اقدامات مهم این اداره کل رسیدگی به نامههای مردمی در سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه است که بیش از یکهزار نامه مربوط به این اداره بوده و در حال رسیدگی است.
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