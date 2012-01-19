دانشمندان ایرانی دارای برترین تکنولوژیها هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی ظهر پنجشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری این شهرستان در جمع مدیران قدس با تسلیت فرا رسیدن 28 صفر و شهادت امام حسن مجتبی و امام رضا (ع) و با اشاره به شهادت دانشمند جوان شهید احمدی روشن اظهار داشت: در حال حاضر دشمنان نمی خواهند باور بکنند که ملت ایران حرفی برای گفتن در بخشهای مختلف و بین المللی دارد.



وی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی جهان افزود: در حال حاضر بیداری اسلامی در کشورها و ملتهای مختلف جهان رو به گسترش است که این نشان دهنده همه گیر شدن انقلاب اسلامی در جهان است.



موفقیت اسلام گرایان در تونس و مصر نتیجه بیداری اسلامی است

این مسئول عنوان کرد: موفقیت اسلام گریان در انتخابات تونس و مصر با وجود تمام تلاشهای آمریکا که می خواست نتیجه را از آن خود کند، مطلوب بود.



جهانبخشی ادامه داد: ایران اسلامی در بحث تکنولوژی در حال حاضر دارای نیروهای متخصص به خصوص جوانانی است که دارای برترین ایده ها هستند.



آمریکا متحیر از تکنولوژی دانشمندان ایرانی است

فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: در این زمینه آمریکا متحیر از این تکنولوژی ایران است، زمانی بود که آمریکا ملت ایران را تهدید می کرد و هم اکنون از ملت ایران عقب نشینی می کند.



وی در بخش دیگری با اشاره به حماسه 9 دی در سال 88 اعلام کرد: معرفت عاشوراییان توسط ملت همیشه در صحنه ایران حماسه ای را در روز 9 دی 88 رقم زد و مردم به صراحت بیزاری خودشان را از معاویه و یزدیان اعلام کردند.



این مسئول اعلام کرد: حماسه و بصیرت ملت ایران در سال 88 به دشمنان ثابت کرد که بازیچه تهدیدات و تحریک های مختلف نمی شوند.