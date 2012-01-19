196 پروژه عمرانی زکات در روستاهای خراسان جنوبی اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اکبری در ستاد احیاء زکات استان اظهارداشت: از ابتدای سال 84 تاکنون بالغ بر 20 میلیارد ریال زکات درسطح استان از کشاورزان جمع آوری شده است.

وی افزود: بهره گیری از روحانیون در ترویج فرهنگ زکات، بکارگیری300 نفر عامل زکات، برپایی همایشهای خیرین زکات، جلسات توجیهی و کارگاههای آموزشی از جمله برنامه هایی صورت گرفته در راستای در راستای فرهنگ سازی این فریضه الهی است.

دبیر ستاد زکات خراسان جنوبی ادامه داد: جمع آوری فطریه، زکات مستحبی و زکات اهل سنت، ترویج بحث شجره طیبه و اجرای قانون زکات از رویکردهای جدید ستاد زکات است.

اکبری خواستار تأمین معادل زکات سالهای88 و89 از سوی استانداری خراسان جنوبی شد.

وی زکات را یکی از سرفصلهای مهم توسعه مشارکتهای مردمی برشمرد و اظهارداشت: جایگاه این استان در بحث مشارکتهای مردمی در فعالیتهای این نهاد بالاتر از میانگین کشوری بویژه در زمینه صدقات و کمکهای خارج از کشور و جشنهای ملی بوده است.