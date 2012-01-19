انفجار در نزدیکی پایگاه ناتو/ 15 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در این حمله تروریستی که امروز پنج شنبه در نزدیکی بزرگترین پایگاه هوایی ناتو در جنوب افغانستان رخ داد 8 نفر دیگر مجروح شدند.

به گفته یک مقام پلیس قندهار انفجار مذکور در 200 متری دروازه اصلی این پایگاه رخ داده و هدف آن نیروهای ناتو بوده اند؛ به طوری که دو خودرو نیروهای کمک به امنیت افغانستان (ایساف) منهدم شده است. هنوز هیچ آماری در مورد کشته شدن نظامیان ناتو منتشر نشده است.

این در حالی است که در میان قربانیان این حمله چند زن و کودک به چشم می خورند. این حمله در حالی رخ می دهد که فرماندهان ناتو مدعی اند نظامیان خارجی در حال ترک این منطقه و خروج تدریجی از پایگاه مذکور هستند.

در همین حال شبه نظامیان طالبان مسئولیت این اقدام تروریستی را به عهده گرفتند. در بیانیه ای که از سوی این شبه نظامیان در اینترنت منتشر شد آمده است حمله امروز توسط یکی از اعضای طالبان به نام "احمد" انجام شده و طی آن شماری از نظامیان خارجی کشته شده اند.