16هزار معلول در اردبیل از خدمات CBR بهزیستی بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی یعقوبی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بزرگ "توانبخشی مبتنی بر جامعه" با حضور بهورزان شهرستان خلخال اظهار داشت: طرح شناسایی معلولان و نیازسنجی CRB توانمندی مبتنی بر جامعه با هدف حمایت و کمک رسانی به این افراد اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این افراد مستمر بگیر و تحت پوشش دائمی قرار گرفته اند، تعداد معلولان استان را بیش از 23 هزار نفر عنوان کرد و افزود: مابقی نیز به صورت غیر مستقیم از خدمات امور اجتماعی بهره مند می شوند.

معاون توانبخشی بهزیستی استان اردبیل افزود: برخی از معلولان در استان خودشان را معرفی نکرده اند، برای این منظور طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هم اکنون در سطح استان در حال اجرا بوده و مددکاران توانبخشی به روستاهای دور افتاده برای شناسایی این افراد مراجعه می کنند.

یعقوبی با بیان اینکه بیشترین گروه معلولان استان را معلول جسمی و حرکتی تشکیل داده اند، ابراز داشت: این افراد دارای پتانسیل خاص هستند و حضور گسترده آنها در فعالیتهای فرهنگی، هنری و آموزشی نشان می دهد که باید در نگاه خود به این قشر تجدید نظر کرد.

فعالیت 26 مرکز توانبخشی در اردبیل

وی ارائه خدماتی چون کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی و سایر خدمات پزشکی را از جمله خدمات توانبخشی برای معلولان عنوان کرد و یاداور شد: بیشتر این خدمات به صورت رایگان ارائه می شود.

این مسئول از نگهداری هزار و 200 نفر از معلولان در مراکز توانبخشی استان خبر داد و عنوان کرد: این افراد در 26 مرکز از خدمات امور اجتماعی و توانبخشی بهره مند می شوند.

حجت الاسلام رشت بری امام جمعه خلخال هم با اشاره به تلاش بهورزان در خدمات رسانی به معلولان در دورترین مناطق خواستار استفاده بیشتر و بهینه از ظرفیت بهورزان در خدمات رسانی بیشتر به مردم شد.

در پایان این مراسم از بهورزان نمونه شهرستان خلخال تجلیل شد.