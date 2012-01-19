۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

بهرامی نژاد:

شهرستان قدس نیازمند 300 کلاس درس است

قدس - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس گفت: این شهرستان نیازمند 300 کلاس درس است که باید با تامین اعتبارات این مهم محقق شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احسان بهرامی نژاد ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان قدس اظهار داشت: در حال حاضر در شهرستان قدس 54 هزار دانش آموز دختر و پسر در مقاطع مختلف تحصیلی مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: طبق بررسی مشخص شده که این شهرستان نیاز به 300 کلاس درس دارد که باید با اختصاص اعتبارات، این مهم هرچه سریعتر محقق شود.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس عنوان کرد: اگر برای هر مدرسه 16 کلاسه یک و نیم میلیارد تومان اعتبار هزینه شود، در مجموع برای احداث مدارس در این شهرستان نیازمند 20 میلیارد تومان اعتبار هستیم.

بهرامی نژاد ادامه داد: احداث مدارس ایرانی و اسلامی، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، استخر ورزشگاه های دانش آموزی، اماکن رفاهی ویژه پرسنل و ... از جمله طرح های اجرایی در این شهرستان است.

معاون عمرانی فرماندار شهرستان قدس یادآور شد: در مجموع بخش آموزش و پرورش شهرستان قدس نیازمند 80 میلیارد تومان اعتبار است که امید می رود هرچه سریعتر اختصاص یابد.

