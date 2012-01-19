حوزه هنری مازندران در جشنواره تولیدات استانی حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدپور افزود: در واحد هنرهای تصویری این مرکز، 16 فیلم کوتاه با موضوعات دینی، بومی و دفاع مقدس تولید شده و در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه های هنری کشور شرکت داده شد.

وی افزود:11 فیلم در بخش مستند و داستانی با نامهای سقاتالار، فرش آرام، یارک، بازتاب، سیب، دُردی کشان، یک وعده شام با خدا، نشانی، قفل، مادر، امین نگهبان شالی های نورس و پنج فیلم در بخش انیمیشن با عناوین نقطه صفر پیچک ها، قاصدکی برای تو ، در آن اتاق تاریک، خاطره ماندگار، پرواز جان شرکت داده شده است.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: با توجه به محدودیت تعداد ارسال آثار در بخش عکس، بیست اثر از شش هنرمند عکاس با موضوعات دینی، بومی و دفاع مقدس به این جشنواره ارسال شد.

