  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۰۴

محمدپور اعلام کرد:

حوزه هنری مازندران در جشنواره تولیدات استانی حضور یافت

حوزه هنری مازندران در جشنواره تولیدات استانی حضور یافت

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر حوزه هنری مازندران گفت: این مرکز با 16 فیلم کوتاه در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله محمدپور افزود: در واحد هنرهای تصویری این مرکز، 16 فیلم کوتاه با موضوعات دینی، بومی و دفاع مقدس تولید شده و در سومین جشنواره آثار و تولیدات مراکز استانی حوزه های هنری کشور شرکت داده شد.

وی افزود:11 فیلم در بخش مستند و داستانی با نامهای سقاتالار، فرش آرام، یارک، بازتاب، سیب، دُردی کشان، یک وعده شام با خدا، نشانی، قفل، مادر، امین نگهبان شالی های نورس و پنج فیلم در بخش انیمیشن با عناوین نقطه صفر پیچک ها، قاصدکی برای تو ، در آن اتاق تاریک، خاطره ماندگار، پرواز جان شرکت داده شده است.

مدیر حوزه هنری مازندران گفت: با توجه به محدودیت تعداد ارسال آثار در بخش عکس، بیست اثر از شش هنرمند عکاس با موضوعات دینی، بومی و دفاع مقدس به این جشنواره ارسال شد.
 

کد مطلب 1513732

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها