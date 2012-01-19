24 پروژه عمرانی در فردوس به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اقبال در تشریح پروژه های دهه فجر این شهرستان افزود: این تعداد پروژه از محل اعتبارات دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری می رسد.

وی تصریح کرد: از این میزان اعتبار بیش از دو میلیارد و 193میلیون تومان اعتبارات بخش دولتی و14 میلیارد و 244میلیون تومان سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

فرماندار فردوس یادآور شد: با بهره بردای از این پروژه ها برای تعداد 171نفر اشتغال پایدار ایجاد می شود.

اقبال تامین آب آشامیدنی روستای مهرانکوشک، تامین روشنایی سه راهی آبگرم معدنی، بهره بردای از پایگاه امداد و نجات جاده ای سه راهی شهید زارع، بهره بردای از 354 واحد مسکن مهر ومرمت و بازسازی 12رشته قنات در روستاهای سطح شهرستان فردوس را از جمله پروژه های افتتاحی درایام دهه مبارک فجر امسال عنوان کرد.

وی گفت: بهره برداری از چند پروژه کشاورزی شامل پروار بندی، واحد تولید قارچ، پرورش ماهی‌ وپروژه های منابع طبیعی نظیر هلالی آبیگر، بند خاکی، پیشگیری ومهار سیلاب نیز از دیگر پروژه های افتتاحی شهرستان فردوس در ایام دهه فجر است.

فرماندار فردوس احداث دبیرستان شهید قویم اسلامیه وبهره برداری از 13 واحد دربند تجاری درخیابان صنفی صنعتی، لوله کشی و کانال کشی جهت انتقال آب چاههای کشاورزی به طول 21 کیلومتر و همچنین آسفالت 30هزار متر مربع از معابر شهر فردوس با اعتبار چهار هزار و 500 میلیون ریال را نیز از دیگر پروژه های افتتاحی شهرستان فردوس عنوان کرد.