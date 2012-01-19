وزارت نیرو نگاه ویژه ای به پروژه های مازندران داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در دیدار با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بیان داشت: وزارت نیرو باید اعتبارات لازم را به موقع برای اجرای پروژه های بخش آب و فاضلاب اختصاص دهد.

طاهایی با اشاره به بالا بودن سطح آب زیرزمینی و ساحلی بودن 99 درصد از شهرهای مازندران، این استان با مشکل زیست محیطی و دفع بهداشتی فاضلاب روبه رواست، افزود: این مشکل با تخصیص اعتبارات مورد نیاز رفع می شود که از وزارت نیرو انتظار داریم در این بخش نگاه ویژه ای به مازندران داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه در مقاطعی از سال این استان میزبان بیش از پنج برابر جمعیت خود است، اذعان داشت: برای مهار فاضلاب اضافی تحمیل شده به استان نیازمند انجام پروژه های بزرگ با حمایت وزارت نیرو هستیم.

استاندار مازندران یکی دیگر از مشکلات استان را فرسودگی شبکه های آبرسانی شهری و روستایی ذکر و تصریح کرد: برای اصلاح و بازسازی شبکه های آب شهری 160 میلیارد تومان و شبکه های روستایی 180 میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مشاور وزیر نیرو با اشاره به اینکه میانگین فاضلاب کشور 35 درصد است که هفت درصدمیانگین بهره مندی فاضلاب درمازندران است، اضافه کرد: اجرای پروژه جامع جمع آوری فاضلاب بابل و ساری یکی از طرح های موفقی است که آب و فاضلاب مازندران در کارنامه درخشان خدمت خود ثبت کرد.

ثمره هاشمی با بیان اینکه برای اصلاح شبکه های فرسوده کشور، پنج هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: در برنامه پنجم توسعه اصلاح و بازسازی شبکه های فرسوده به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد که امیدواریم دربودجه سال91 این اتفاق خوب صورت پذیرد.

وی با تاکید بر اینکه اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده هزینه بالایی نیاز دارد، گفت: 30 درصد آب کشور به دلیل فرسوده بودن شبکه های آبرسانی هدر می رود.

مشاور وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: با ورود بخش خصوصی تا چهار سال آینده بخشی از مشکل هدر رفت آب حل شود.