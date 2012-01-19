هیئت اقتصادی از البرز به ترکیه سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک تجار و صاحبان سرمایه استان البرز با حضور تعدادی از صاحبان سرمایه استان البرز بعد از ظهر پنج شنبه در محل استانداری برگزار شد.

مدیرکل امور اقتصادی استانداری البرز دراین نشست مشترک گفت: ارزش زمین در این منطقه تجاری بسیار مناسب است و علاوه بر آن این منطقه در مرز مشترک کشور ترکیه با بلغارستان و یونان بوده و به نوعی دروازه ورود کالاهای تولید شده ایران و صادرات آن به کشورهای اروپایی از این منطقه محسوب می شود.

علی بدری افزود: وجود یک فرودگاه مستقل، بندر بزرگ صادراتی، معافیت گمرکی محصولات و امکان دسترسی به بازار مشترک اروپا بدون پرداخت گمرک از جمله مزایای این منطقه آزاد تجاری است.

وی گفت: با توجه به امکانات مذکور این منطقه آزاد را می توان به عنوان یک پل تجاری برای بارزگانان و صنعتگران کشور در نظر گرفت به گونه ای که محصولات مشترکی در این منطقه تولید و به اروپا و سایر کشورها صادر کرد.

مدیر کل امور اقتصادی استانداری البرز معرفی فرصتهای سرمایه گذاری و محصولات قابل صادرات ایران به بازرگانان و سرمایه گذاران ترک، معرفی بانکهای فعال در منطقه مانند بانک اکو و بانک توسعه اسلامی، آشنائی بازرگانان ایران با منطقه تکیرداغ و همچنین آشنائی بازرگانان ترک با منطقه ویژه اقتصادی پیام را از دیگر ویژگیهای این سفر اقتصادی عنوان کرد.

در این نشست مقرر شد هیئتی تجاری متشکل از مسئولان بخش اقتصادی استانداری البرز و صاحبان سرمایه این استان به منظور بررسی سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری تکیرداغ ( tekirdag) در نزدیکی استانبول در ماه آینده عازم این منطقه شوند.