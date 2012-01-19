به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی ملکی گفت: برنامه های ما درباره مسئه عفاف و حجاب باید از حوزه تئوری وارد فاز علمی و اجرایی شود.

امام جمعه شهرستان قصرشیرین تاکید کرد: آموزشهای عمومی برای توسعه و ترویج فرهنگ حجاب و عفاف باید از درون خانواده ها و برای افراد با سنین کم بسیار پایین آغاز شود.

حجت الاسلام ملکی افزود: فرهنگ رعایت الگوی حجاب و عفاف و جدایی نامحرم از محرم باید از خود خانواده ها شروع شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی قصرشیرین گفت: تذکر لسانی باید در جامعه فراگیر شود و این سنت پسندیده به میان بطن جامعه رسوخ پیدا کند.

وی تاکید کرد: مسئولان و مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به این موضوع مهم اهتمام بیشتری داشته باشند و از ارایه خدمات به افراد بد و بی حجاب ممانعت کنند.

امام جمعه قصرشیرین در پایان تصریح کرد: دستگاههای ذیربط باید در این حوزه فرهنگ سازی کرده و بستر مناسبی برای رعایت فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه فراهم کنند.

