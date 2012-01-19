نتایج مقدماتی سرشماری عمومی نفوس و مسکن مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا رشیدی با اشاره به اینکه در این سرشماری بیش از پنج هزار نفر عوامل اجرایی در سطح 19 شهرستان استان همکاری داشتند، نتایج فعلی را مقدماتی اعلام کرد و گفت: براساس نتایج اولیه این سرشماری، مازندران دارای 898 هزار و 993 خانوار با جمعیتی بالغ بر سه میلیون و 28 هزار و 323 نفر است و احتمال تغییرات جمعیتی در نتایج نهایی بعد از پردازش اطلاعات است.

رشیدی تصریح کرد: از این تعداد جمعیت، یک میلیون و 654 هزار و 918 نفر شهری (55 درصد) و یک میلیون و 374 هزار و پنج نفر روستایی (45درصد) است و این نسبت در سرشماری سال 85 حدود 53 درصد شهری و 47 درصد روستایی بود.

وی افزود: نتایج متوسط رشد سالانه جمعیت استان در پنج سال گذشته 72 درصد بوده که کاهش حدود چهار درصدی را نسبت به سرشماری 85 نشان می‌دهد.

مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری افزود: متوسط تعداد افراد خانوار 37.3 نفر بوده که این عدد کاهش حدود سه نفر نسبت به سرشماری سال 85 را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: نتایج مقدماتی نشان می‌هد متوسط رشد سالانه جمعیت شهری 26.1 درصد بوده که کاهش حدود هفت درصدی را نسبت به سرشماری 85 داریم و نرخ رشد جمعیت روستایی هشت درصد است که نستبت به سرشماری قبلی حدود 16 درصد کاهش داشته که البته بخشی از این کاهش رشد جمعیت مناطق روستایی ناشی از تبدیل شدن به مناطق شهری است.

رشیدی گفت: طبق سرشماری سال جاری، تعداد جمعیت مردان یک میلیون و 531 هزار و 648 نفر و تعداد جمعیت زنان استان یک میلیون و 497 هزار و 275 نفر است.

وی تصریح کرد: نسبت جنسی جمعیت استان 102 درصد بوده و به ازا هر 102 نفر مرد، 100 زن است که این نسبت در سرشماری گذشته 101 درصد بود.