روزنامه تلگراف: يكي از ارشدترين مقامات سازمان ملل سال 1996 از صدام رشوه گرفته است

به گزارش خبرگزاري مهر و به نقل از روزنامه تلگزاف، دادياران آمريكايي در حال بررسي اين ادعا هستند كه يكي از ارشد ترين مقامات سازمان ملل در جريان برنامه نفت در برابر غذا از صدام رشوه دريافت كرده است.

اين ادعا توسط يك تاجر آمريكايي متولد عراق حدود يك هفته پيش عنوان شد. اظهارات "سمير وينسنت" كه خود به دليل پوشش بودن براي اعمال صدام و عامل بغداد در مظان اتهام قرار دارد، گفت كه دست داشتن مستقيم صدام در برنامه نفت در برابر غذا از سال 1996 آغاز شد.

پيش از اين تمام مدارك نشان داده بودند كه سوء استفاده از برنامه مذكور از سال 1998 توسط صدام و عوامل ديگر آغاز شده است اما وينسنت در اعترافات خود اعلام كرد كه حتي از سال 1992 صدام براي سوء استفاده از برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل آماده شده است.

وي اعلام كرد كه منابع ارشد سازمان ملل كه البته هرگز تاكنون كسي از آنها نام نبرده است، پول نقد از صدام دريافت مي كردند تا نقض قوانين سازمان ملل توسط وي را ناديده بگيرند.

طبق يك نسخه از اعترافات وينسنت كه به روزنامه تلگراف رسيد، او يكي از افرادي بوده كه از سوي صدام مامور پرداخت رشوه به منابع سازمان ملل بوده است.

گفتني است چندي پيش بازرسان بررسي نفت در برابر غذا درعراق اعلام كردند كه مديران اجرايي سازمان ملل ازصدام رشوه دريافت كردند و در مقابل به وي اجازه دادند كه از برنامه مذكور سوء استفاده كند.

اين خبر با اشاره به اين مطلب كه گزارش هيئت مستقل سبب خواهد شد پس از اين نتوان به برخي كاركنان و مديران سازمان ملل اعتماد داشت، نوشت: در بخش ديگري از گزارش والكر آمده است آژانس هاي متعددي كه متعلق و يا وابسته به سازمان ملل هستند، ميليون ها دلارهزينه را به دليل اهمال در انتخاب پيمانكاران و طرف حساب هاي مناسب از دست داده اند.