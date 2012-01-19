مشخص نیست مخالفان چه می خواهند/ حتی یک بار هم برای مذاکره نیامده اند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "ولادیمیر پوتین" نخست وزیر روسیه گفت مخالفان مسکو از مذاکره با دولت در مورد خواسته هایشان سر باز زده اند.

وی طی مصاحبه با یک شبکه رادیویی روسی از تلاش دولت برای دعوت نمایندگان مخالفان بر سر میز مذاکرات و بی توجهی آنان به این تلاش خبر داد.

پوتین افزود: سوالی که مطرح می شود این است که آنها واقعا چه می خواهند؟ آیا آنها با این بی توجهی می خواهند بگویند که گفتگو لازم نیست و یا این که نمی خواهند مذاکره کنند؟

به گفته نخست وزیر روسیه در حالی که مسکو از زمان آغاز اعتراضات، آمادگی خود را برای شنیدن خواسته های مخالفان اعلام کرده اما در این مدت نمایندگان مخالفان یک بار هم مراجعه نکرده اند.

این در حالی است که ماه گذشته هزاران نفر از مخالفان دولت روسیه با طرح ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی این کشور به خیابانهای مسکو و چندین شهر دیگر ریخته و خواستار پاسخگویی حزب حاکم و رهبر آن پوتین شدند.

گفتنی است مخالفان پوتین برنامه تظاهرات گسترده دیگری را برای روز چهارم فوریه (15 بهمن) ترتیب داده و در حال تبلیغات برای شرکت چهرهای سرشناس در آن هستند.