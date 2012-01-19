10 هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ارجمندی در جمع اهداء کنندگان مستمر خون استان اظهارداشت: از ابتدای امسال 14 هزار و 184 نفر برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند.
وی ازافزایش 13 درصدی آمار مراجعه کنندگان اهدای خون در استان خبر داد و افزود: آمار خونگیری در استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش بافته است.
وی با بیان اینکه گروه خونی AB منفی همچنان در صدر نیاز بانک خون استان است، ادامه داد: در حال حاضر روزانه 60 بیمار در مراکز درمانی استان به دریافت خون نیاز دارند.
مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبیاز انتقال خون به عنوان یک طب جدید یاد کرد و گفت: قبل از ایجاد طب انتقال خون بیماران نیازمند محکوم به مرگ بودند.
وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به آمار بیماران مزمن و به همت ایثارگران اهدا کننده در تامین خون مورد نیاز مشکلی در استان وجود ندارد.
ارجمندی اضافه کرد: گاهی ذخیره خونی سازمان در برخی از گروه های خونی از جمله AB منفی فقط پنج الی شش واحد خون است و اگر در حادثه ای چند بیمار از این گروه خونی نیاز مبرم پیدا کنند در تامین خون با مشکل مواجه می شویم.
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