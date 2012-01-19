10 هزار واحد خونی در خراسان جنوبی اهدا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا ارجمندی در جمع اهداء کنندگان مستمر خون استان اظهارداشت: از ابتدای امسال 14 هزار و 184 نفر برای اهدای خون به پایگاه های انتقال خون استان مراجعه کرده اند.

وی ازافزایش 13 درصدی آمار مراجعه کنندگان اهدای خون در استان خبر داد و افزود: آمار خونگیری در استان نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته هفت درصد افزایش بافته است.

وی با بیان اینکه گروه خونی ‏AB‏ منفی همچنان در صدر نیاز بانک خون استان است، ادامه داد: در حال حاضر روزانه 60 بیمار در مراکز درمانی استان به دریافت خون نیاز دارند. ‏

مدیر پایگاه منطقه ای انتقال خون خراسان جنوبیاز انتقال خون به عنوان یک طب جدید یاد کرد و گفت: قبل از ایجاد طب انتقال خون بیماران نیازمند محکوم به مرگ بودند.

وی عنوان کرد: در حال حاضر با توجه به آمار بیماران مزمن و به همت ایثارگران اهدا کننده در تامین خون مورد نیاز مشکلی در استان وجود ندارد.

ارجمندی اضافه کرد: گاهی ذخیره خونی سازمان در برخی از گروه های خونی از جمله ‏AB‏ منفی فقط پنج الی شش واحد خون است و اگر در حادثه ای چند بیمار از این گروه خونی نیاز مبرم پیدا کنند در تامین خون با مشکل مواجه می شویم. ‏