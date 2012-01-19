179 اثر از اردبیل به جشنواره تولیدات استانی حوزه هنری راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، ساسان ناطق بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی و حضور هنرمندان اردبیلی در این جشنواره اظهار داشت: این آثار در بخش تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری است.

به گفته وی واحد روابط عمومی با ارسال سه نشریه در بخش تازه های نشر، یک وب سایت در بخش رسانه های دیجیتال و واحد مطالعات و فرهنگ پایداری با شش کتاب در بخش خاطره نویسی و یک کتاب در بخش تاریخ شفاهی در این جشنواره حضور خواهد یافت.

سرپرست حوزه هنری استان اردبیل کتاب "1:25 دقیقه به وقت بغداد"، "پلاکاردهای خالی گردان"، "سردار مهربانیها"، "آوازهای نخوانده"، "خاکریزهای دوره‌گرد"، "تبسمهای فیروزه‌ای" را از آثار بخش خاطره نویسی برشمرد و افزود: یک کتاب نیز در بخش پژوهش و تحقیق تألیفی تحت عنوان "تاریخ انقلاب در اردبیل" در بخش مطالعات ارائه شده است.

وی با بیان اینکه واحد موسیقی نیز با 10 اثر در این جشنواره شرکت خواهد کرد، یادآور شد: واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان اردبیل با چهار نمایش در این جشنواره شرکت کرده است.

ناطق واحد هنرهای تصویری را با 26 فیلم از نظر ارسال آثار بخش تولید فیلم در بین دیگر استانها رکوردار دانست و ابراز داشت: واحدآفرینشهای ادبی با دو کتاب چاپ شده در سال جاری، آموزش و پژوهش با ارائه 13 اثر در بخشهای مختلف پژوهشی و تدوینی، یک اثر در بخش کتاب و 11 اثر در بخش پژوهش نرم‌افزاری در جشنواره حضور دارند.

وی با بیان اینکه حوزه هنری استان در بخش هنرهای تجسمی موفق به ارسال 113 اثر در رشته‌های مختلف شده است، عنوان کرد: از این تعداد 9 اثر در بخش گرافیک، 13 اثر عکس، 20 اثر نقاشی، 16 اثر تصویرسازی، 20 اثر کاریکاتور، 20 اثر گرافیک، پنج اثر در بخش طراحی، 10 اثر در بخش خوشنویسی است.

سومین جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری در بخشهای تازه های نشر، رسانه های دیجیتال، هنرهای تجسمی، هنرهای تصویری، هنرهای نمایشی، ادبیات، موسیقی و مطالعات و فرهنگ پایداری اردیبهشت ماه سال 91 در کرمانشاه برگزار می شود.