به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز پس از برتری 2 بر یک تیمش مقابل استقلال، ضمن تشکر از هواداران فجر، اظهار داشت: از تماشاگران خوب شیرازی تشکر ویژه دارم که ما را تنها نگذاشتند و تا پایان بازی به تشویق و حمایت از تیم پرداختند.

وی افزود: شخصیت، پتانسیل، غیرت و تصب بازیکنان ما زبانزد است و من به این پتانسیل اعتقاد دارم. بازیکنان ما از نظر تاکتیکی از تیم‌های بزرگ چیزی کمتر ندارند و به سمت پیروزی‌های بیشتر می‌رویم.

یاوری در خصوص دیدار آینده فجرسپاسی با مس کرمان، گفت: ما در این دیدار با تمام داشته‌ها و قوا به مصاف حریف می‌رویم. در بازی مقابل نفت تهران هم باید برنده می‌شدیم، امتیاز بازی با داماش را نیز نباید از دست می‌دادیم اما خارج از مسائل فنی اتفاقاتی می‌افتد که به تیم‌ها لطمه می‌زند، اگر داور در آن دیدار خطای حریف را می‌گرفت نتیجه دیگری رقم می‌خورد. در آن دیدار بازیکنان حریف زرنگی کردند و اتفاقی شبیه دیدار فصل گذشته استیل آذین و پرسپولیس افتاد.

سرمربی فجرسپاسی شیراز ضمن تشکر مجدد از بازیکنان تیمش، گفت: بازیکنان ما بازی خوبی ارائه کردند. امیدوارم مدیریت باشگاه این ارتباط صمیمانه و دوستانه با کادر فنی و بازیکنان را حفظ کند و مشکلات مالی را حل کند. مدیریت باشگاه به بازیکنان قول افزایش 20 درصدی حقوق آنها را داده است که امیدواریم محقق شود.

وی در پاسخ به این سئوال که بازیکنان اسقتلال قبل از ورود به زمین در خصوص کیفیت چمین ورزشگاه معترض بودند، گفت: هر دو گل ما در همین زمین و با همین کیفیت به ثمر رسید. به نظر من زمین مشکل خاصی نداشت و شرایط خوبی برای کار کردن در آن وجود داشت. زمین‌های بدتری نسبت به این زمین وجود دارد که در آن بازی‌ها زیادی جریان داشته و دارد.

یاوری در خصوص جذب بازیکن جدید صربستانی تیم فجر سپاسی نیز گفت: این بازیکن را به تازگی جذب کرده‌ایم و در بازی با مس از او استفاده می‌کنیم. این بازیکن هم مدافع، هافبک و هم می‌تواند در کناره‌ها به خوبی بازی کند.

سرمربی فجر سپاسی شیراز در پایان با بیان اینکه در بازی‌های آینده با سعی و کوشش مضاعف مقابل حریفان حاضر می‌شویم، گفت: امیدواریم با کمک خدا، بچه‌ها و حمایت مردم به موفقیت برسیم. این تیم متعلق به شهید بوده و ارزشمند است و باید بازی‌ها را ببریم.