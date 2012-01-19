اجرای طرح وقف منازل برای زوجهای جوان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین احمدیان ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان شهریار اظهار داشت: در حال حاضر فرهنگ وقف بین مردم نهادینه شده و اقدامات مطلوبی تاکنون در این حوزه انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی موقوفات در استان تهران سابقه 300 تا 700 ساله دارند، افزود: در حال حاضر 66 بیمارستان و درمانگاه موقوفه در تهران وجود دارد که به شهروندان خدمات مختلفی را ارائه می دهد.

اجرای طرح منازل وقفی برای زوجهای جوان تهرانی

این مسئول از اجرای طرح وقف منازل ویژه زوجهای جوان در تهران خبر داد و اعلام کرد: به منظور رفع برخی از مشکلات زوج هایی که تازه ازدواج می کنند، طبق برنامه ریزی طرح منازل وقفی برای این افراد در تهران اجرا شده که منازل برای مدتی مشخص در اختیار آنها قرار می گیرد.

احمدیان یادآور شد: در حال حاضر بیش از 100 دانشجو تحت پوشش اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران هستند.

کمک یک میلیارد و 400 میلیون تومانی اوقاف استان تهران به فقرا

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران ادامه داد: در سال جاری همچنین یک میلیارد و400 میلیون تومان کمک نقدی به فقرا از سوی این اداره کل انجام گرفت.

وی افزود: در سال جاری 53 مورد موقوفه جدید در استان تهران داشتیم که در این زمینه رویکرد مردم نسبت به وقف مطلوب است.

این مسئول از توجه ویژه فرمانداران شهرستانهای استان تهران به موضوع وقف تشکر و قدردانی کرد.