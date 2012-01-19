  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۵

هشدار مدیریت بحران/

نفوذ جریان سرد در دریای خزر/ بارش شدید برف در ارتفاعات

نفوذ جریان سرد در دریای خزر/ بارش شدید برف در ارتفاعات

ساری - خبرگزاری مهر: اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران با هشدار نسبت به نفوذ جریانات سرد در دریای خزر از ساعات آینده، از بارش شدید باران در ارتفاعات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران آمده است: با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با نفوذ تدریجی جریانات سرد و مرطوب شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از اواخر روز پنج شنبه 29 دیماه تا شنبه یکم دیماه که با عبور امواج کم و بیش ناپایدار تراز میانی جو همراهی دارد پیش بینی می شود در این مدت بویژه جمعه و شنبه شاهد آسمانی ابری همراه با بارش متناوب باران، وزش باد، مواج شدن دریا و کاهش محسوس دما در مازندران باشیم.

این اطلاعیه می افزاید: البته بارش در ارتفاعات بصورت برف خواهد بود. طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد وسایل نقلیه دور از انتظار نخواهد بود.

این اداره کل به شهروندان و مسافران توصیه کرد:  در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان بخصوص درشب و درهنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم برای هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.

کد مطلب 1513746

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها