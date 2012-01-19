نفوذ جریان سرد در دریای خزر/ بارش شدید برف در ارتفاعات

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل مدیریت بحران استانداری مازندران آمده است: با عنایت به پیش بینی اداره کل هواشناسی استان، با نفوذ تدریجی جریانات سرد و مرطوب شمالی سطح زمین بر روی سواحل جنوبی دریای خزر از اواخر روز پنج شنبه 29 دیماه تا شنبه یکم دیماه که با عبور امواج کم و بیش ناپایدار تراز میانی جو همراهی دارد پیش بینی می شود در این مدت بویژه جمعه و شنبه شاهد آسمانی ابری همراه با بارش متناوب باران، وزش باد، مواج شدن دریا و کاهش محسوس دما در مازندران باشیم.

این اطلاعیه می افزاید: البته بارش در ارتفاعات بصورت برف خواهد بود. طی این مدت احتمال آبگرفتگی معابر عمومی و اختلال در تردد وسایل نقلیه دور از انتظار نخواهد بود.

این اداره کل به شهروندان و مسافران توصیه کرد: در هنگام تردد درمحورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان بخصوص درشب و درهنگام بارندگی های شدید با رعایت نکات ایمنی و توقف در مکان مناسب و امن و کسب اطلاعات از مسیر طی طریق کنند.

از اقامت و تردد در بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری خودداری کنند.

ساکنان بومی حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و نقاط سیل گیر در هنگام بارندگی های شدید و رگباری با رعایت نکات ایمنی در مکان مناسب و ایمن پناه گیری کنند.

به نیروهای امدادی و خدماتی توصیه می شود آمادگی لازم برای هرگونه عملیات امداد و نجات و خدمات رسانی همچون گذشته به خصوص در راههای ارتباطی اصلی و فرعی را داشته باشند.