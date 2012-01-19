اخبار کوتاه ورزشی کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست کارگروه برنامه ریزی مراسم گرامیداشت روز 18 بهمن ماه در اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که به ریاست مدیر کل و با حضور مسئولان ستادی اداره کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه برگزار شد، پیرامون برنامه های گرامیداشت روز 18 بهمن در دهه فجر انقلاب اسلامی بحث و تبادل نظر شد.

روز سه شنبه 18 بهمن از شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی به عنوان انقلاب اسلامی، جوانان، خودباوری و نهضت علمی نام گرفته است.

در این نشست مقرر شد همایشی یا حضور جوانان در تاریخ 18 بهمن ماه با عنوان "جوانان و انقلاب" برگزار شود.

مهدی گردانی، در این نشست بر اهمیت برنامه ریزی دقیق برای برگزاری با کیفیت و موثر این برنامه تاکید کرد.

داور کرمانشاهی درجه بین المللی فوتبالدستی را کسب کرد

حمزه صفره رئیس کمیته فوتبالدستی استان کرمانشاه و کمیته آموزش کشور به عنوان نماینده کشورمان در کنگره فدراسیون جهانی فوتبالدستی (ITSF) حضور داشت.

این کنگره که شامل کلاسهای آموزشی در رابطه با فوتبالدستی بود با حضور نمایندگان مختلفی از سراسر کشورهای عضو فدراسیون جهانی فوتبالدستی (ITSF) در خلال مسابقات جام جهانی در شهر نانت فرانسه برگزار شد و حمزه صفره نماینده کشورمان با موفقیت این کلاسها را به پایان رسانید.

در بخش داوری این کلاسها که شامل آموزش، پرسش و پاسخ، مباحثه و امتحان تئوری و عملی بود و نماینده کشورمان با بالاترین نمره موفق به کسب مدرک داوری فوتبالدستی شد و نشان داوری خود را از تام یور رئیس کمیته قوانین فدراسیون جهانی فوتبالدستی (ITSF) دریافت کرد.