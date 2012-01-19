دهه فجر فرصتی مناسب برای نمایش دستاورهای نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد دههفجر استان با تأکید بر استدلالی و تبیینی بودن برنامههای دهه فجر افزود: باید تعادل بین بحثهای تبیینی و تهییجی رعایت شود و این برنامهها فقط با تکیه برشور و احساسات نباشد چرا که در حال حاضر جوانان ما مورد هجوم شبهاتی قرار گرفتهاند که باید با برقراری مباحث استدلالی خصوصاً در مدارس و دانشگاهها به این شبهات پاسخ داده شود.
وی، اعزام کاروان یا کارونهایی به حرم مطهر امام خمینی(ره) در دهه فجر را برنامه جدید و مطلوبی برای این ایام دانست و افزود: معرفی پررنگ زنان انقلابی و همچنین مساجدی که در زمان انقلاب جزو پایگاههای اصلی انقلابیون بود، باید در برنامههای امسال لحاظ شود.
احمدی بر ارائه برنامههای جدید و ابتکاری از سوی کمیتههای 21 گانه ستاد دهه فجر استان تأکید کرد و گفت: هر کمیته باید حداقل یک برنامه جدید و نو برای دهه فجر امسال داشته باشد و این امر باید در ارزیابی عملکرد کمیتهها لحاظ شود.
وی، با اشاره به لزوم پرهیز از موازی کاری و اقدامات بیاثر در برنامههای دهه فجر، اظهار کرد: هنرنمایی هنرمندان در این برنامهها بسیار مهم است چرا که ماندگاری هر اقدامی با ارائه آن در قالب هنر امکانپذیر است.
همچنین رئیس شورای تبلیغات اسلامی استان زنجان، با بیان اینکه برنامه های متنوع و مختلف فرهنگی در ایام الله دهه فجر برای گروههای هدف و مردم در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: متناسب با روزهای دهه فجر برنامه های فرهنگی، ورزشی، هنری برگزار می شود.
سعید حسینی افزود: راهپیمایی یوم الله 22 بهمن امسال از دو مسیر شرق و غرب شهر زنجان آغاز و به چهارراه انقلاب منتهی خواهد شد.
نظر شما