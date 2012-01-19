ششم بهمن سبب تثبیت وفاداری مازنیها به آرمانهای انقلاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام مشترک آیت الله نورالله طبرسی و سید علی اکبر طاهایی آمده است: رویداد ماندگار ششم بهمن سال 60 ، مقطعی شکوهمند و دوران ساز در تاریخ پرغرور انقلاب اسلامی ایران است که دگر بار معادلات جبهه نفاق و کفر را در ارزیابی ملت بزرگ و آرمان طلب ایران اسلامی به هم ریخت و طرح با شکوهی از تبلور ایثار جمعی مردم انقلابی در صیانت از میراث ارزنده شهدا و امام شهدا را به تصویر کشید و صفحات زرینی از تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی را به خود اختصاص داد.

دفاع دلاور مردان شهر هزار سنگر آمل، با تقدیم 40 شهید، از جمله حماسه‌های کم‌‌نظیر تاریخ این مرز و بوم است که با مقاومت و دفاع از اهداف والای انقلاب اسلامی دست دشمنان را از گزند به کیان میهن اسلامی ایران باز داشت.

در شکل گیری این حماسه جاویدان، دلبستگی، بصیرت و وفاداری مردم ولایی مازندران به آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی در قالب پایداری و از جان گذشتگی مردم دین مدار و انقلابی این خطه در کوچه و خیابان‌های شهر آمل متبلور شد و پیام خودباوری، رشادت و ایستادگی ملتی حاضر در صحنه های انقلاب اسلامی را به گوش جهانیان رساند.

با دگرگونی تمامی تحلیل‌‌ها و برنامه‌‌ریزی‌های سیاست‌مداران و سازمان‌های جاسوسی و اطلاعاتی دنیای استکبار، راه تازه‌ای پیش روی حقیقت طلبان گشود. آن‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در دیار با مردم شریف مازندران فرمودند " این سنگرها سنگرهاى درون خیابانها نیست، این سنگرِ دلهاست؛ هزار تا هم نیست، هزاران سنگر است؛ به عدد هر مؤمنى، هر انسان باانگیزه‌ى باشرفى، یک سنگر در مقابل تهاجم دشمن وجود دارد ".

بی تردید این حماسه تنها متعلق به یک منطقه و جغرافیای خاص نیست، بلکه یک رویداد ملی برای حراست از انقلاب اسلامی در سال‌های آغازین پیروزی بود که رخ داد و در تاریخ آن ماندگار شد. لذا تاریخ انقلاب اسلامی را باید بر صفحه جانها نوشت و باغرور و شکوه و سرافرازی مطالعه کرد تا آیندگان بدانند که انقلاب اسلامی و میوه پر طراوت آن، یعنی نظام اسلامی آسان به دست نیامده و در پای واژه واژه این کتاب مقدس، خون پاک ترین و رشیدترین فرزندان این ملت ریخته شده است.

تاریخ انقلاب اسلامی را باید برای نسل جوان خواند تا بدانند که برای پیروزی آن چه خون دلها خورده اند، و چه مرارتها به جان خریده اند.

اینک به حول و قوه الهی، کاروان انقلاب اسلامی همه فراز و فرودها را پشت سر گذاشته و با اقتدار تمام بر مواضع اصلی و مکتبی خود، تأکید نمود، در ادامه نیز با الهام از ارواح قدسی شهدا و با عنایات خداوند سبحان و رهنمودهای داهیانه رهبر معزز انقلاب اسلامی ، موانع را رفع و بارقه امید را در دل مستضعفان جهان روشن خواهد کرد.

اینجانبان ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این واقعه، از تمامی مردم مومن، غیرتمند و ولایتمدار مازندران بویژه شهرستان آمل به خاطر همراهی و همدلی آنان در همه عرصه‌‌ها مذهبی، سیاسی و فرهنگی سپاسگزاری می‌نماییم و رجا واثق داریم مردم صبور، شریف، و قدرشناس مازندران همواره در راه اعتلای ایران اسلامی و تحقق منویات مقام عظمای ولایت، همچون گذشته‌ پرافتخار خود، ثابت قدم خواهند بود.