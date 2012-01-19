سند تحول بنیادین موجب تحول بزرگی در آموزش و پرورش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون رشیدی در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان پلدختر با اشاره به انجام کار کارشناسی در تدوین طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش، اظهار داشت: موفقیت این طرح کارشناسی منوط به اجرای درست آن توسط مجریان است.

وی ادامه داد: همان طور که برای تدوین سند تحول بنیادین کار کارشناسی خوبی انجام شده، اجرای این طرح هم به مانند دوره تدوین و تبیین باید به دقت و کارشناسانه انجام شود.

فرماندار پلدختر با بیان اینکه طرح تحول بنیادین در آموزش و پرورش از کارهای مهمی است که رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری به آن عنایت ویژه دارند، تصریح کرد: طرح بنیادین از نیازهای نظام آموزشی به منظور همراهی با اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام است.

رئیس شورای آموزش و پرورش پلدختر ابراز امیدواری کرد که با اجرای این طرح با موفقیت همراه باشد تا شاهد حصول نتایج عالی و اثرگذار در راستای اهداف طرح باشیم.

وی گفت: آموزش و پرورش نقطه شروع شخصیت سازی آینده سازان این مملکت است و باید تا می توان در راستای شکوفایی استعدادهای این سرمایه ها کوشا بود.

رشیدی با بیان اینکه هدف اصلی تعلیم و تربیت انسان سازی است، بیان داشت: مهم‌ترین بخش طرح تحول بنیادین آموزش و پرورش معلمان هستند که باید در این مرحله دقت کافی صورت گیرد.