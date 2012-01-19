حوزه علمیه کانون پرورش انسانهای ربانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی اکبر طاهایی در نشست با طلاب علمیه اباصالح المهدی (عج)، بیان داشت: حوزه، کانون پرورش انسانهای ربانی و جایگاه ارزشمند حفظ، نضج و گسترش معارف الهی است.

وی با اشاره به اینکه امروز جامعه دینی و درس آموختگان حوزه، وظیفه پاسخگویی به حوائج معنوی مردم دین باور را به عهده دارند، عنوان کرد: طلبه های جوان با الگو قرار دادن علمای برجسته و روحانیون متفکر شهیدی چون هاشمی نژاد، رسالت خویش را در این راستا ایفا می کنند.

طاهایی گفت: انقلاب اسلامی با حمایت و هدایت علما و روشنگریهای آنان به پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه طلاب امروز میراث دار معارفی هستند که در شرایطی دشوار با پیروزی انقلاب اسلامی حفظ و حراست شد، افزود: صیانت از این کانونهای معرفت آموزی و معرفت پروری می بایست در محور نگاه طلاب باشد.

طاهایی با اشاره به اینکه همه اقشار و سطوح جامعه به آموختن تعالیم الهی و وحیانی مشتاق هستند از طلاب جوان خواست تا معارف دینی را طوری بیان کنند که برای همه طبقات جامعه قابل فهم باشد.

وی با اعلام این نکته که روحانیون شهید، درس آموختگان مکتب حضرت امام خمینی ( ره ) بودند، تاکید کرد: شما جوانان نیز ادامه نسلهای ذاکر آل الله هستید و باید از این وارستگان درس آموزی کنید.

استاندار مازندران پیش از این نشست از حجره ها و کلاس های درس حوزه علمیه ابا صالح المهدی ( عج ) ساری بازدید کرد و در راستای رفع برخی مسائل دستوراتی صادر کرد.

این حوزه علوم دینی که 70 طلبه در آن مشغول فراگیری علوم حوزوی هستند در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای علوم حوزوی فعالیت می کند.

حوزه علمیه ابا صالح المهدی ( عج ) ساری تنها مرکز سفیران هدایت در استان است و یک مرکز آموزشی کاربردی کوتاه مدت است که مبنای آن تربیت مبلغان مذهبی بوده است.