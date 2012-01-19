هیئتهای مذهبی قزوین برنامه های جذاب را تدارک ببینند

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه رابطان فرهنگی هیئت های مذهبی منطقه یک قزوین به منظور بررسی راهکارهای ارتقاء فعالیت های فرهنگی عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان برگزار شد.



در این نشست سید محمد قوامی گفت: با درک شرایط موجود باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم تا مخاطب را به خود جلب کنیم.

کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی قزوین تصریح کرد: کار فرهنگی ابعاد گسترده ای دارد که برای اجرای آن باید شیوه های جدید و برنامه ریزی منسجمی داشت.

قوامی افزود: هیئتهای مذهبی فقط به جنبه عزاداری سنتی نباید فکر کنند بلکه با توجه به موقعیت کنونی باید از لحاظ فرهنگی نیز تاثیرگذار باشند.

وی اظهارداشت: هیئتی که اثرگذاری فرهنگی نداشته باشد به نوعی به دشمن کمک کرده و هدف دشمن ایجاد موانع در مسیر تحقق اهداف فرهنگی نظام، کمرنگ کردن فعالیتهای فرهنگی دینی و جایگزینی ضد فرهنگ ها با رنگ و لعاب جذاب از نوع غربی است.

قوامی یادآورشد: رابط فرهنگی باید پیگیر برنامه های فرهنگی در هیئت های مذهبی بوده و برای هیئت کار فرهنگی تعریف و اجرا کند.

این مسئول بیان کرد: راه اندازی اتاق فکر در هیئت ها برای نیازسنجی مخاطبان، سنجش بازخورد برنامه های هیئت ها و آشنایی با اهداف و شیوه های جنگ نرم از دیگر وظایف رابطان فرهنگی هیئت های مذهبی است.

منطقه یک قزوین در تقسیم بندی شورای هیئتهای مذهبی دارای 110 هیئت است که رابطان فرهنگی هر10 هیئت مذهبی زیر نظر یک رابط و هر 10 رابط زیر نظر یک شورایار اداره می شود.