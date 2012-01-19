به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم‌زاده پس از پیروزی برابر فولادخوزستان گفت: از بازیکنانم تشکر می‌کنم که با نهایت توان و قلب‌شان بازی کردند و برابر فولاد که در سه هفته گذشته شرایط بسیار خوبی داشت از جان مایه گذاشتند و پیروزی ارزشمندی را به دست آوردند.

" کسب پیروزی در زمین اهواز کار کوچکی نبود."، وی با بیان این جمله ادامه داد: بازیکنانم امروز نشان دادند که می‌توانند تیم را از درون نجات دهند حتی اگر کسی از بیرون به آنها کمک نکنند.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: ما همانند فولاد در این دیدار بازی کردیم و با استفاده از بازیکنان سرعتی در کنار زمین و ارسال‌های بلند در لحظات پایانی به گل برتری رسیدیم تا نتیجه دلخواه‌مان را به دست آوریم.

وی افزود: من پیروزی مقابل فولاد را به هواداران و همه افرادی که که ذوب آهن را دوست دارند تبریک می‌گویم. این پیروزی تاثیر مثبتی بر روند حرکتی ما خواهد داشت زیرا در شرایط بحرانی قرار داریم.

ابراهیم‌زاده با تبریک به تیم فولاد که عملکرد مقتدرانه‌ای در این دیدار داشت، در خصوص مشکلات مالی باشگاه ذوب آهن گفت: مشکلات مالی ما تغییر نکرده اما با قدرت کارمان را ادامه می‌‎دهیم.

دیدار تیم‌های فولادخوزستان و ذوب آهن اصفهان در هفته بیست و یکم لیگ برتر که عصر امروز پنجشنبه در ورزشگاه تختی اهواز برگزار شد با نتیجه یک بر صفر به سود ذوب آهن به پایان رسید.