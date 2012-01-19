مقابل ملوان فقط به دنبال امتیاز بودیم/ اگر فردی اولتیماتوم داده مزاح کرده است!

به گزارش خبرنگارمهر، فیروز کریمی پس از دیدار تیم‌های ملوان بندرانزلی و شاهین بوشهر که با تساوی بدون گل در ورزشگاه تختی انزلی به پایان رسید، گفت: ما در این دیدار بازی همیشگی و تماشاگرپسند خود را انجام ندادیم و دلیل آن هم تغییر نوع نگرش ما به بازی‌های لیگ برتر است. ما دیگر برای کسب امتیاز به میدان می‌رویم و به دنبال ارائه فوتبال زیبا نیستیم، بلکه تفکر تاکتیکی ما بیشتر بر مبنای ضدحمله و تمرکز دفاعی است.

وی با ابراز تاسف برای طرفداران تیم ملوان، افزود: متاسفم که طرفداران تیم ملوان چنین شعارهای زشت و توهین‌هایی را خطاب به صالح نیا که یکی از مفاخر فوتبال گیلان و حتی ایران است انجام می‌دهند. خیلی جالب است که هافبک ملوان در وسط زمین مرتکب اشتباه می‌شود اما طرفداران به صالح نیا توهین می‌کنند!

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر در همین خصوص اظهار داشت: در حال حاضر بغض گلوی مرا گرفته است، چون یکی از قدیمی‌ترین طرفداران فوتبال ایران، طرفداران تیم ملوان هستند و نمی‌دانم چرا یک پیشکسوت مانند صالح نیا را در طول بازی مورد توهین قرار دادند.

کریمی در پاسخ به این سئوال که آیا مسئولان باشگاه شاهین بوشهر در خصوص نتیجه نگرفتن این تیم به وی برای 2 بازی اولتیماتوم برکناری از کار را داده‌اند، تاکید کرد: مگر مسئله دیپلماتیک و یا سیاسی است که به من اولتیماتوم بدهند؟! من چنین چیزی را نشنیده‌ام! من زمانی که به باشگاه شاهین آمدم دو قول را به افراشته رئیس هیئت مدیره باشگاه داده‌ام، اول اینکه جایگاه تیم شاهین در لیگ نسبت به فصل قبل بهتر شود و دوم اینکه وقتی جدول رقابت‌های جام حذفی را دیدم به وی قول دادم که تیم شاهین فاتح این رقابت‌ها شود.

وی در همین خصوص تصریح کرد: افراشته در حال حاضر هم رئیس هیئت مدیره بوده و هم کارهای مدیرعامل را انجام می‌دهد. با این شرایط تنها صحبت‌های آقای افراشته برای من اهمیت دارد و اظهارنظرهایی که بقیه در خصوص ادامه همکاری و یا قطع همکاری من با باشگاه شاهین بوشهر می‌کنند هیچ اهمیتی ندارد. تا زمانی که هستم به تعهداتم عمل می‌کنم و هیچ‌کس نمی‌تواند به من اولتیماتوم بدهد چون اگر می‌خواهند من به کارم ادامه بدهم دیگر اولتیماتوم معنا ندارد.

سرمربی تیم فوتبال شاهین بوشهر با تاکید بر اینکه اگر فردی هم از اعضای هیئت موسسین و یا هیئت مدیره مطرح شده که به من اولتیماتوم داده قطعا مزاح کرده است، گفت: من اگر صلاح بدانم چه در زمین چمن و چه در زمین تمرین و یا حتی رختکن هیچ فردی را راه نمی‌دهم، چون اینها جزو اختیارات من به عنوان سرمربی است.

کریمی یادآور شد: من یک بار در خصوص دعوت نشدن بازیکنان مطرح تیم شاهین به اردوی تیم ملی اظهارنظر کردم، چون همان عدم توجه از سوی مربیان تیم ملی به تیم شاهین بوشهر باعث شد که بازیکنان من که بهترین خط دفاع لیگ را از آن خود کرده بودند انگیزه خود را از دست داده و تبدیل به یکی از ضعیف‌ترین خطوط دفاعی لیگ شوند.

وی با بیان اینکه انتقادات من در آن زمان از سرمربی تیم ملی هم جریمه و هم یک جلسه محرومیت را برایم در پی داشت، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بنای انتقاد ندارم و در حال حاضر به تصمیم کادر فنی تیم ملی احترام می‌گذارم چون من در آن زمان انتقاد خود را کردم. اگر فوتبال ما در حال حاضر کمی نشاط و طراوت دارد به خاطر حضور تیم ملی در جام جهانی بوده و در حال حاضر هدف همه این است که به تیم ملی فوتبال کمک کنیم.

سرمربی شاهین بوشهر ضمن گلایه از فشردگی برنامه‌های لیگ برتر تاکید کرد: فشردگی برنامه‌های لیگ برتر صد در صد به فوتبال ما لطمه می‌زند. نحوه برنامه‌ریزی رقابت‌های لیگ برتر ما به درد کشوری مانند هلند می‌خورد که در آنجا فاصله شهرها کوتاه است. در حال حاضر تیم‌های ما در رقابت‌های لیگ برتر پتانسیل هر چهار روز بازی کردن را ندارند.

کریمی در همین خصوص تاکید کرد: البته به نظر من رئیس سازمان لیگ به دلیل برنامه‌های تیم ملی از سوی فدراسیون فوتبال تحت فشار بوده و مجبور است که به این شکل برنامه ریزی‌های بازی های لیگ را انجام دهد. در واقع فدراسیون فوتبال سازمان لیگ را به دلیل 2 مرحله اردوی تیم ملی تحت فشار گذاشته است.