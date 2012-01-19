وجود 130 هزار موقوفه در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمدی ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله العظمی نوری همدانی با اشاره به گزارشی از آمار تعداد موقوفات در کشور بیان داشت: تاکنون 130 هزار موقوفه با یک میلیون و 200 هزار رقبه در کشور شناسایی شده است.



وی همچنین با اشاره به فراوانی نیات واقفان گفت: تا کنون تصور می شد آمار این فراوانی 64 نوع است که با اطلاعاتی که احصا شد این تعداد به 770 نوع افزایش یافت و فراوانی نیات واقفان در کشور نیز رقم یک میلیون و 848 هزار است.



محمدی در ادامه بیان داشت: همچنین در سال 89 و 90 برای استفاده از حقوق موقوفات مال الاجاره، بیش از 240 هزار سند اجاره به روز شد اما متاسفانه هنوز دو سوم موقوفات اجاره ای روی زمین مانده است و کسی به دنبال آن نیست.



وی اضافه کرد: به علاوه در سال 89 و 90، اقدام به اخذ سند رسمی به غیر از وقف نامه برای موقوفات شد که تا کنون بیش از 10 هزار و 300 سند رسمی برای موقوفات در کشور صادر شده است.



رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه کشور کاهش تعداد پرونده های قضایی در رابطه با موقوفات از 12 هزار پرونده به هشت هزار و 500 پرونده را از جمله دیگر اقدامات مفید در خصوص احیا موقوفات برشمرد و افزود: تا کنون سه هزار و 500 پرونده تعیین تکلیف شده که از این تعداد دو هزار و 350 مورد به نفع اوقاف بوده و حدود 30 هزار هکتار زمین موقوفه با اوقاف بازگردانده شده است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به تفاهمنامه هایی که سازمان اوقاف با دستگاه‌های دیگر به امضا رسانده، اشاره کرد و بیان داشت: در این رابطه تفاهم نامه‌هایی با سازمان منابع طبیعی و نیروهای مسلح امضا که باعث احیای بخشی از موقوفات شد، همچنین تفاهم نامه ای با سازمان ثبت در خصوص صدور اسناد موقوفات به امضاء رسید.



بیشترین نیات واقفان برای برپایی مجالس عزاداری است



حجت الاسلام محمدی همچنین به موارد مصارف بخشی از موقوفات اشاره کرد و گفت:‌ بیشترین نیات واقفان برای صرف موقوفاتشان، عزاداری برای امام حسین(ع) و اهل بیت(ع) است که در این رابطه امسال در ماه محرم و صفر و رمضان مبلغ 17 میلیارد و 500 میلیون تومان از درآمد موقوفات صرف عزاداری و اطعام و از 4 هزار و 500 هیئت مذهبی حمایت شده است.



مراجعه سالانه 67 میلیون نفر به بیمارستان ها و مراکز درمانی وقفی



وی در ادامه در خصوص دیگر مصارف درآمد موقوفات اظهار داشت: بیش از 400 بیمارستان و مراکز درمانی وقفی در کل کشور وجود دارد که سالانه 67 میلیون نفر به آنها مراجعه می کنند.