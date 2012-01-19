۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

صابری مطرح کرد:

انتخابات اقتدار نظام را نشان خواهد داد/نامزدها قانون شکنی نکنند

پارس آباد – خبرگزاری مهر : استاندار اردبیل گفت: به طور قطع انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حضور پرشور و حداکثری مردم ولایت مدار، اقتدار و عظمت نظام و ملت ایران را بیش از پیش به نمایش خواهد گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صابری عصر پنجشنبه در جلسه اعضای هیئتهای اجرایی، نظارت، بازرسی و شوراهای تامین شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار اظهار داشت: برگزاری انتخابات مجلس به صورت سالم و با مشارکت آگاهانه و حداکثری مردم ، هدف تمام مسئولان نظام است که باید محقق شود.

وی مهیا کردن زمینه و حضور آگاهانه وگسترده مردم در انتخابات را مهمترین هدف ستاد انتخابات و تمامی عوامل آن عنوان کرد و افزود: بی شک مردم همچون گذشته پای اهداف انقلاب، امام و رهبری و حفظ ارزشهای اسلامی تا آخرین قطره خون می ایستند.

استاندار اردبیل تصریح کرد: ستاد انتخابات لازم است این حضور پرشکوه، آگاهانه و با بصیرت را که یک مانور بزرگ سیاسی و فرهنگی به شمار می‌رود، به درستی در مسیر قانون‌مداری هدایت کند.

وی مقوله امنیت را یکی از مسائل اساسی در انتخابات برشمرد و یادآور شد: امیدواریم با هماهنگی منسجمی که میان هیئتهای اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات شهرستان وجود دارد به دور از تنشهای سیاسی در تحقق این مهم موفق شویم.

صابری همچنین نامزدها را از تبلیغات زود هنگام و تهمت و افترا و نیز بی قانونی برحذر داشت و ابرازرداشت: افرادی که قصد نمایندگی و ورود به مجلس شورای اسلامی را دارد باید در مرحله اول قانون را اجرا و رعایت کند.

فرماندار پارس آباد و رئیس مرکز حوزه انتخابیه شهرستانهای پارس آباد و بیله سوار نیز در این جلسه از فراهم بودن مقدمات برگزاری این انتخابات طبق مقررات و با همکاری همه عوامل اجرایی و نظارتی خبر داد.

ولی کریمی مشارکت حداکثری، قانون‌مداری، عدالت‌ محوری و امانتداری را چهار سیاست محوری نظام در انتخابات برشمرد و عنوان کرد: دشمنان کم رنگ شدن حضور مردم در انتخابات را نشانه رفته اند، اما این خواسته ‌ای است که هرگز محقق نمی‌شود.
 

