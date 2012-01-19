به گزارش خبرگزاری مهر، "علی اکبر صالحی" و "احمد داود اوغلو" وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه امروز پنج شنبه طی مذاکراتی در آنکارا روند مناسبات دو جانبه تهران – آنکارا را رو به رشد دانسته و راههای گسترش همکاریها در حوزه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و علمی را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند.

وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و ترکیه همچنین با بررسی آخرین تحولات منطقه بویژه رویدادهای سوریه و عراق به بیان دیدگاههای خود پیرامون نحوه همکاری در جهت کمک به استقرار ثبات، امنیت و صلح در منطقه رایزنی و تبادل نظر کردند.

صالحی در این دیدار گفت: ما هیچ مانعی بر سر راه روابط دو کشور نمی بینیم و معتقدیم با گفتگو و تبادل نظر زمینه های همکاریهای بیشتر و جدید فراهم خواهد شد.

وی با ابراز رضایت از پیشرفت مذاکرات در چارچوب کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی دو کشور گفت: با اجرایی شدن توافقات کمیسیون مشترک هدف تجارت 30 میلیارد دلاری تا سه سال آینده محقق خواهد شد.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: ایران و ترکیه دو کشور نقش آفرین در منطقه و مکمل یکدیگر هستند که به دنبال کمک به ایجاد صلح، ثبات و امنیت در منطقه هستند.

به گزارش مهر، داود اوغلو نیز در این دیدار گفت: هدف ما تلاش برای ارتقای روابط اقتصادی و تجاری فی ما بین به 30 میلیارد دلار است و سابقه مناسبات اقتصادی ایران و ترکیه به دوران جاده ابریشم برمی گردد.

وی با اشاره به تحولات سوریه و عراق نیز گفت: از همکاری نزدیک دو کشور در خصوص تحولات منطقه خوشحالیم و این همکاری و رایزنی ادامه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین خواستار توسعه همکاریهای چند جانبه تهران – آنکارا در آسیای مرکزی، قفقاز و افغانستان شد.