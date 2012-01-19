ایران خاری در چشم دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد رهبر بعد از ظهر پنجشنبه در چهارمین همایش آموزشی ویژه مدیران استان اظهار داشت: جهاد یک واژه ارزشی دینی محسوب میشود و مردم باید در عرصهها هدفهای دشمن را در زمینه تخریب کشور و ورود خدشه به نظام شناسایی کنند.
وی افزود: کشور باید به سوی تعادل در زمینهها و بخشهای مختلف موجود در سطح جامعه حرکت کند و عدم تعادلهای موجود در سطح جامعه باید برطرف شود.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اهمیت شناخت نقاط ضعف موجود در کشور به منظور مقابله با اهداف دشمن، تصریح کرد: ضعف پیوند ارگانیک بین بخشها، بهرهوری پایین، سهم کم منابع انسانی در تولید سلاح ملی و دیگر موارد از نقاط ضعف کشور محسوب میشود.
وی با بیان اینکه مردم باید با نگاه دشمن شناسی در جامعه حرکت کنند، اضافه کرد: شناسایی توانمندی، راهکارها، استراتژی و روشهای دشمن از وظایف تمام مردم محسوب میشود و شناسایی نقاط قوت و ضعف کشور در محیط ملی و بینالمللی برای مقابله همهجانبه با اهداف دشمن ضروری است.
رهبر با اشاره به فرصتهای موجود در جمهوری اسلامی ایران و ضرورت شناسایی این فرصتها تاکید کرد: ایران از ظرفیتهای بسیاری در زمینههای مختلف برخوردار است که مقابله با اهداف دشمن به شناسایی این ظرفیتها نیاز دارد.
وی با بیان اینکه در مواردی جمهوری اسلامی ایران از سوی محیط بینالمللی تهدید میشود، گفت: امروز ایران با وجود دانشمندان توانمند ضعفهای تکنولوژی موجود در سطح کشور را برطرف کرده و کشور باید در راستای تهدیدهای موجود برنامهریزیهای لازم را انجام بدهد.
رئیس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه در حال حاضر کشور در حال برنامهریزی در راستای مهار کردن این تهدیدهاست، ادامه داد: جهاد اقتصادی به معنای مقابله با چالشهاست و عدم توسعهیافتگی کشور یکی از مهمترین چالشهای استراتژیک محسوب میشود.
وی اظهار داشت: امروز ایران خاری در چشم دشمن شده و الگوی توسعهیافتگی کشور باید بر اساس پیشرفتهای ایرانی اسلامی طراحی شود.
وی با اشاره به اینکه امروز دشمن در مقابل کشور ایستاده است، تصریح کرد: در حال حاضر کشور در زمینه تجاری سازی ایدهها با مشکلاتی مواجه است که باید در راستای برطرف شدن این مشکلات برنامهریزی شود.
وی با اشاره به اینکه حفظ و بقای نظام جمهوری اسلامی ایران از اهداف تمامی مردم و مسئولان است، تاکید کرد: در حال حاضر دشمن برای تضعیف و براندازی این نظام برنامهریزی میکند بنابراین تداوم انقلاب اسلامی ایران باید بر اساس اندیشههای امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب باشد.
