سوء ‌مصرف ریتالین اعتیادآور است

به گزارش خبرگزاری مهر، گل‌نساء آقامحمدی افزود: قرص‌های ریتالین در وهله اول برای درمان یکی از انواع اختلال بیماری‌های روانی دوران کودکی به نام “بیش‌فعالی همراه با نقص توجه” استفاده می‌شود.

وی با بیان اینکه در سالهای اخیر، مصرف خودسرانه قرص ریتالین در کشور رو به افزایش است، ادامه داد: عدم آگاهی از آثار و ویژگیهای این قرص می‌تواند بسیار نگران‌کننده باشد، در حال حاضر برخی از دانشجویان برای بیدار ماندن در شبهای امتحان به جای مصرف قهوه و چای از قرصهای ریتالین استفاده می‌کنند.

وی درعین حال با بیان عوارضی از این دارو ادامه داد: دانشجویان و سایر افراد برای اینکه بتوانند چندین ساعت متوالی بیدار بمانند و به شکل غیرمعمول تمرکز خود را در مدت طولانی حفظ کنند، اقدام به مصرف خودسرانه این قرص می‌کنند که این امر بسیار مضر است.

آقامحمدی افزود: با توجه به اینکه قرص ریتالین دارویی است که توسط پزشکان تجویز می‌شود، مصرف‌کنندگان تصور می‌کنند این قرصها بی‌خطر بوده و به بد‌نامی قرصهای مخدر و روان‌گردان نیستند این در حالی است که عوارض مصرف خودسرانه این قرصها می‌تواند در حد مواد دیگر، نظیر کوکائین و آمفتامین باشد.

معاون پیشگیری اداره ‌کل بهزیستی زنجان در ادامه شایع‌ترین عوارض مصرف خود سرانه قرص‌های ریتالین را عصبی شدن و بی‌خوابی عنوان کرد و افزود: مصرف خودسرانه عوارض فراوانی دارد که حالت تهوع و استفراغ، احساس سرگیجه و سردرد و مهم‌تر از همه تغییرات ضربان قلب و فشار خون که معمولا به صورت افزایش آن است ولی در مواردی نیز به شکل کاهش فشارخون است.

وی ایجاد خارش و جوش‌های پوست را از جمله عوارض قطع این قرص دانست و ابراز کرد: دردهای شکمی، کاهش وزن و مشکلات معده می‌تواند از جمله عوارض مصرف و نیز قطع خودسرانه این دارو باشد.

معاون پیشگیری بهزیستی زنجان بروز افسردگی پس از قطع مصرف را بسیار رایج دانست و افزود: از دست‌ دادن اشتها و سوء تغذیه، لرزش و پرش عضلات و همچنین تب، تشنج و سردرد، نامنظم شدن ضربان قلب و تنفس که در مواردی می تواند به شکل خطرناکی ادامه پیدا کند از دیگر عوارض قطع آن باشد.