شهروندان از راه اندازی میز خدمت در شهرداری قدس استقبال کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی کولیوند اظهار داشت: پس از دستور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور مبنی بر راه اندازی میز خدمت در طبقه اول ادارات، این امر در دستور کار شهرداری قدس قرار گرفت.

وی افزود: در این زمینه افراد مطلع و دارای اختیار برای پاسخگویی سریعتر به ارباب رجوع حضور دارند و لازم نیست مردم برای انجام کارهای خود در طبقات ادارات سرگردان شوند.

این مسئول عنوان کرد: مردم در ادارات دولتی با مراجعه به میز خدمت تکلیف خود را می ‌دانند و متوجه می‌شوند تقاضای آنها انجام خواهد شد یا نه، با این میز خدمت انتظار می‌رود کار مردم در کمترین زمان انجام شود.

کولیوند ادامه داد: طی یک هفته گذشته 356 مورد ارجاع امور محوله به معاونتها و سازمانها، 54 مورد مشاوره به مراجعان، 44 مورد پیگیری امور از معاونتها و دوایر و 17 مورد ارجاع گزارشات و شکایات مردمی به اداره حراست و بازرسی در این مرکز انجام شد.

مسئول میز خدمت شهرداری قدس اعلام کرد: بر اساس شرح وظایف اعلام شده، در میز خدمت اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوطه ارائه شده و مدارک و درخواستهای مراجعان دریافت می شود و همچنین در زمان مراجعه ارباب رجوع امور و درخواستهای متقاضیان پیگیری و در غیر این صورت تاریخ مراجعه و زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعان ابلاغ می شود.