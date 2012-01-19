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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

کولیوند اعلام کرد:

شهروندان از راه اندازی میز خدمت در شهرداری قدس استقبال کردند

شهروندان از راه اندازی میز خدمت در شهرداری قدس استقبال کردند

قدس - خبرگزاری مهر: مسئول میز خدمت شهرداری قدس استقبال شهروندان این شهرستان از راه اندازی میز خدمت در این اداره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ولی کولیوند اظهار داشت: پس از  دستور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌ جمهور مبنی بر راه اندازی میز خدمت در طبقه اول ادارات، این امر در دستور کار شهرداری قدس قرار گرفت.
 
وی افزود: در این زمینه افراد مطلع و دارای اختیار برای پاسخگویی سریعتر به ارباب رجوع حضور دارند و لازم نیست مردم برای انجام کارهای خود در طبقات ادارات سرگردان شوند.
 
این مسئول عنوان کرد: مردم در ادارات دولتی با مراجعه به میز خدمت تکلیف خود را می ‌دانند و متوجه می‌شوند تقاضای آنها انجام خواهد شد یا نه، با این میز خدمت انتظار می‌رود کار مردم در کمترین زمان انجام شود.
 
کولیوند ادامه داد: طی یک هفته گذشته 356 مورد  ارجاع  امور محوله به معاونتها و سازمانها، 54 مورد مشاوره به مراجعان، 44 مورد پیگیری امور از معاونتها و دوایر و 17 مورد ارجاع گزارشات و شکایات مردمی به اداره حراست و بازرسی در این مرکز انجام شد.
 
مسئول میز خدمت شهرداری قدس اعلام کرد: بر اساس شرح وظایف اعلام شده، در میز خدمت اطلاعات و راهنمایی لازم به مراجعان در ارتباط با امور مربوطه ارائه شده و مدارک و درخواستهای مراجعان دریافت می شود و همچنین در زمان مراجعه ارباب رجوع امور و درخواستهای متقاضیان پیگیری و در غیر این صورت تاریخ مراجعه و زمان ارائه خدمت نهایی به مراجعان ابلاغ می شود.
کد مطلب 1513777

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