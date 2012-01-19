طرح "بهادیر" در تمام استانهای کشور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دانه زن عصر پنجشنبه در آغاز مراسم اجرایی این طرح در مشگین شهر اظهار داشت: طرح بهادیر به منظور تامین سلامت و امنیت غذایی شهروندان و گردشگران اجرا می شود.

وی با بیان اینکه این طرح برای نخستین بار در کشور از استان اردبیل آغاز شده است، اضافه کرد: در گام نخست، این طرح در شهرستان سرعین به دلیل پذیرش مسافران و گردشگران بیشتر اجرا شد.

به گفته رئیس اداره بهداشت محیط استان طرح بهادیر مخفف "بازدید همه اماکن عرضه کننده مواد بهداشتی و غذایی در یک روز" است.

وی با بیان اینکه این طرح تاکنون در شهرستانهای سرعین، پارس آباد و بیله سوار استان اردبیل اجرا شده است، یادآور شد: با اجرای طرح بهادیر در سطح استان تاکنون بیش از 10 تن انواع مواد غذایی فاسد کشف و ضبط شده است.

دانه زن ابراز داشت: این طرح ضربتی در مدت یک روز انجام می‌شود و با بکارگیری تمامی عوامل ذیربط استانی در محل اجرای طرح، اماکن عرضه و فروش مواد غذایی مورد بازدید قرار می‌گیرد.

وی آموزش چهره به چهره متصدیان این اماکن توسط کارشناسان بهداشت را از دیگر اهداف طرح بهادیر عنوان کرد.

فتح الله محمداوغلی فرماندار مشگین شهر نیز در این مراسم طی سخنانی عنوان کرد: برای اجرای طرح بهادیر، این شهرستان به هفت منطقه تقسیم شده و هزار و 100 امکنه مورد بازدید قرار خواهد گرفت.

