صادرات غیر نفتی استان قزوین 44 درصد رشد یافت

مجید برزگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: صادرات غیر نفتی استان طی ۹ ماهه سال جاری ۲۸۱ میلیون دلار کالا با وزن ۳۱۲ هزار تن بوده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۴۴ درصدی برخوردار بوده است.

معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین نصریح کرد: بر اساس آمارهای اعلام شده ازسوی گمرک ایران، استان قزوین در مدت یاد شده میزان ۳۱۲ هزار تن کالا به ارزش۲۸۱ میلیون دلار صادرات داشته که این میزان از نظر ارزشی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۱۹۵میلیون دلار به وزن ۳۸۰ هزار تن حدود ۴۴ درصد رشد داشته است.



وی افزود: در این مدت صادرات کشور برابر با 40 هزار و 85 تن به رقمی معادل 24 میلیارد و 42 میلیون دلار بوده است که از نظر ارزش ۱.۱ درصد و از نظر وزن شش دهم درصد صادرات غیرنفتی کل کشور را به خود اختصاص داده است.



برزگر با بیان اینکه کالاهای استان قزوین طی این مدت به ۷۳ کشور دنیا صادر شده، گفت: 10 کشور عمده مقصد کالاهای صادراتی استان را کشورهای عراق با بیش از 100 میلیون دلار، ترکیه با ۳۴.۵ میلیون دلار، افغانستان با ۱۶.۵ میلیون دلار، ترکمنستان با ۱۴.۵ میلیون دلار، سوریه با ۹.۹ میلیون دلار، پاکستان با ۸.۵ میلیون دلار، هلند با ۸.۳ میلیون دلار، امارات با ۸.۱ میلیون دلار، ارمنستان با ۵.۳ میلیون دلار و آذربایجان با ۵.۲ میلیون دلارتشکیل می دهند.



به گفته معاون توسعه بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین، کشورعراق با اختصاص ۳۵ درصد از کالاهای صادراتی استان، اصلی ترین مقصد کالاهای صادراتی استان در بین کشورهای هدف صادراتی محسوب می شود.



وی افزود: بررسی های بعمل آمده نشان می دهد صادرات استان قزوین در 9 ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به کشورهای عراق حدود هفت درصد، ترکیه ۴۷۴ درصد (۵ برابر)، ترکمنستان ۵۸ درصد، هلند ۱۴۸ درصد، پاکستان ۶۳ درصد، ارمنستان ۲۷ درصد، آذربایجان ۴۸ درصد، قزاقستان ۹۵۳ درصد (۱۰ برابر)، انگلستان یک هزار و 9 درصد، کانادا ۵۷۲ درصد، هلند ۱۱۶ درصد، ازبکستان ۹۷ درصد، چین ۵۵ درصد، روسیه ۲۵ درصد، کویت ۶۷ درصد، عربستان ۱۶۳ درصد، تونس۱۲۰ درصد، سودان با دو هزار و 85 درصد افزایش (۲۱ برابر)، قرقیزستان۵۰ درصد، هنگ کنگ ۷۲ درصد، تونس۱۵۱ درصد افزایش داشته است.



وی اعلام کرد: علاوه بر کشورهای هدف کالاهای صادراتی استان به کشورهای دانمارک، بنین، پرتقال، تایوان، تایلند، ترینیداد و توباگو، بلژیک، برزیل، آمریکا، اسلوونی، قبرس، فیلیپین، فرانسه، صربستان، سریلانکا، مصر، مجارستان، موریتانی، نیوزیلند و ویتنام که در ردیف مقاصد صادراتی استان نبوده اند نیز صادر شده است.



برزگر افزود: پودر شوینده به عنوان عمده ترین محصول صادراتی استان در 9 ماهه امسال با رقمی معادل۳۶.۶ میلیون دلار، ۱۳ درصد از کل صادرات استان را به خود اختصاص داده است.



وی ادامه داد: بعد از شوینده ها محصولاتی مانند مفتولهای مسی، کاشی و سرامیک، آهن آلات و فولاد، کابل برق، کشمش، شیشه و آینه، شیر خشک و سرلاک، سنگ و کنستانتره مولیبدن، پریفرم از محصولات عمده صادراتی استان هستند.



به گفته این مسئول کالاهای وارداتی استان را اقلامی مانند کشنده تریلر و قطعات آن، کمپرسور، خودرو سواری، اجزاء و قطعات کولر، لوله شیشه ای برای ساخت پوکه آمپول، کامیون، دستگاه تنظیم خودکارهیدرولیکی و پنوماتیکی تشکیل می دهند.



وی تصریح کرد: عمده واردات استان را کالاهای سرمایه ای و واسطه ای تشکیل می دهند که به منظور به کارگیری در واحدهای تولیدی صنعتی، از کشورهای هلند، آلمان، ژاپن، ترکیه، سنگاپور، چین، ایتالیا، فرانسه وارد استان شده اند.