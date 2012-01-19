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۲۹ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۰

در آستانه تعطیلات/

تعداد زیاد خودروها در خیابانهای کرج ورودی شهر را قفل کرد

تعداد زیاد خودروها در خیابانهای کرج ورودی شهر را قفل کرد

کرج - خبرگزاری مهر: حجم بالای خودروها در آستانه تعطیلات پیش رو، سبب ترافیک سنگین میدان حافظ در ورودی کرج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به تعطیلات، بسیاری از شهروندان تصمیم گرفته اند از این تعطیلات استفاده کرده و به سفر بروند که همین امر موجب ترافیک سنگین خیابانها شده است.

اکنون در ورودی کرج میدان حافظ صفی طولانی از خودروها به وجود آمده که ترافیک سنگینی ایجاد کرده و سبب قفل شدن خیابانهای اطراف شده است.

این ترافیک عبور و مرور شهروندان را در این محدوده با دشواری مواجه کرده است.

همچنین در اتوبان نیز از تهران به کرج اتومبیلهای بسیاری در ترافیک مانده اند و عبور وسایل نقلیه به کندی صورت می گیرد. 

با توجه به حجم بالای خودروها در خیابانها در تعطیلات پیش رو، به شهروندان توصیه می شود قبل از آغاز سفر از محدودیتهای ترافیکی و راههای ارتباطی باخبر شوند و براین اساس سفر کنند.

همچنین رانندگان با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، حافظ جان خود و همسفرانشان باشند. 

کد مطلب 1513782

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